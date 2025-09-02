Što je IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network (IOTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IoTeX Network (IOTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IOTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

IoTeX Network Resurs

Za dublje razumijevanje IoTeX Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IoTeX Network Koliko IoTeX Network (IOTX) vrijedi danas? Cijena IOTX uživo u USD je 0.02763 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena IOTX u USD? $ 0.02763 . Provjerite Trenutačna cijena IOTX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija IoTeX Network? Tržišna kapitalizacija za IOTX je $ 260.87M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za IOTX? Količina u optjecaju za IOTX je 9.44B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IOTX? IOTX je postigao ATH cijenu od 0.2610923318933593 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IOTX? IOTX je vidio ATL cijenu od 0.00123909173461 USD . Koliki je obujam trgovanja za IOTX? 24-satni obujam trgovanja za IOTX je $ 333.04K USD . Hoće li IOTX još narasti ove godine? IOTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IOTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

IoTeX Network (IOTX) Važna ažuriranja industrije

