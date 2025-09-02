Više o IOTX

IoTeX Network Logotip

IoTeX Network Cijena(IOTX)

1 IOTX u USD cijena uživo:

$0.02762
$0.02762$0.02762
+0.07%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena IoTeX Network (IOTX)
IoTeX Network (IOTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0273
$ 0.0273$ 0.0273
24-satna najniža cijena
$ 0.02812
$ 0.02812$ 0.02812
24-satna najviša cijena

$ 0.0273
$ 0.0273$ 0.0273

$ 0.02812
$ 0.02812$ 0.02812

$ 0.2610923318933593
$ 0.2610923318933593$ 0.2610923318933593

$ 0.00123909173461
$ 0.00123909173461$ 0.00123909173461

+0.69%

+0.07%

+0.21%

+0.21%

IoTeX Network (IOTX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02763. Tijekom protekla 24 sata, IOTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0273 i najviše cijene $ 0.02812, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IOTX je $ 0.2610923318933593, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00123909173461.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IOTX se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IoTeX Network (IOTX)

No.170

$ 260.87M
$ 260.87M$ 260.87M

$ 333.04K
$ 333.04K$ 333.04K

$ 276.30M
$ 276.30M$ 276.30M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983

94.41%

2018-05-21 00:00:00

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

IOTX

Trenutačna tržišna kapitalizacija IoTeX Network je $ 260.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 333.04K. Količina u optjecaju IOTX je 9.44B, s ukupnom količinom od 9441368983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.30M.

IoTeX Network (IOTX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena IoTeX Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000193+0.07%
30 dana$ -0.0011-3.83%
60 dana$ +0.00596+27.50%
90 dana$ +0.00423+18.07%
IoTeX Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IOTX od $ +0.0000193 (+0.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

IoTeX Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0011 (-3.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

IoTeX Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IOTX od $ +0.00596 (+27.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

IoTeX Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00423 (+18.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena IoTeX Network (IOTX)?

Pogledajte IoTeX Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje IoTeX Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IOTX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o IoTeX Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje IoTeX Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

IoTeX Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IoTeX Network (IOTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IoTeX Network (IOTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IoTeX Network.

Provjerite IoTeX Network predviđanje cijene sada!

IoTeX Network (IOTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IoTeX Network (IOTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IOTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti IoTeX Network (IOTX)

Tražiš kako kupiti IoTeX Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti IoTeX Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IoTeX Network Resurs

Za dublje razumijevanje IoTeX Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena IoTeX Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IoTeX Network

Koliko IoTeX Network (IOTX) vrijedi danas?
Cijena IOTX uživo u USD je 0.02763 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IOTX u USD?
Trenutačna cijena IOTX u USD je $ 0.02763. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija IoTeX Network?
Tržišna kapitalizacija za IOTX je $ 260.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IOTX?
Količina u optjecaju za IOTX je 9.44B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IOTX?
IOTX je postigao ATH cijenu od 0.2610923318933593 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IOTX?
IOTX je vidio ATL cijenu od 0.00123909173461 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IOTX?
24-satni obujam trgovanja za IOTX je $ 333.04K USD.
Hoće li IOTX još narasti ove godine?
IOTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IOTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
IoTeX Network (IOTX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

