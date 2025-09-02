IoTeX Network (IOTX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02763. Tijekom protekla 24 sata, IOTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0273 i najviše cijene $ 0.02812, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IOTX je $ 0.2610923318933593, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00123909173461.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IOTX se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu IoTeX Network (IOTX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija IoTeX Network je $ 260.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 333.04K. Količina u optjecaju IOTX je 9.44B, s ukupnom količinom od 9441368983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.30M.
IoTeX Network (IOTX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena IoTeX Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000193
+0.07%
30 dana
$ -0.0011
-3.83%
60 dana
$ +0.00596
+27.50%
90 dana
$ +0.00423
+18.07%
IoTeX Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u IOTX od $ +0.0000193 (+0.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
IoTeX Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0011 (-3.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
IoTeX Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IOTX od $ +0.00596 (+27.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
IoTeX Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00423 (+18.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena IoTeX Network (IOTX)?
IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.
Kako kupiti IoTeX Network (IOTX)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.