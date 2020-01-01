MIOTAC (IOTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MIOTAC (IOTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MIOTAC (IOTA) Informacije IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG). Službena web stranica: https://www.iota.org/ Bijela knjiga: https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782

MIOTAC (IOTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MIOTAC (IOTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 624.56M $ 624.56M $ 624.56M Povijesni maksimum: $ 0.6299 $ 0.6299 $ 0.6299 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.1836 $ 0.1836 $ 0.1836

MIOTAC (IOTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MIOTAC (IOTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IOTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IOTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

