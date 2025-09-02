Više o IONX

1 IONX u USD cijena uživo:

$0.001746
$0.001746$0.001746
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Charged Particles (IONX)
Charged Particles (IONX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001746
$ 0.001746$ 0.001746
24-satna najniža cijena
$ 0.001746
$ 0.001746$ 0.001746
24-satna najviša cijena

$ 0.001746
$ 0.001746$ 0.001746

$ 0.001746
$ 0.001746$ 0.001746

$ 2.74840838
$ 2.74840838$ 2.74840838

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+0.40%

+0.40%

Charged Particles (IONX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001746. Tijekom protekla 24 sata, IONXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001746 i najviše cijene $ 0.001746, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IONX je $ 2.74840838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IONX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Charged Particles (IONX)

No.4806

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 174.60K
$ 174.60K$ 174.60K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Charged Particles je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.13. Količina u optjecaju IONX je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 174.60K.

Charged Particles (IONX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Charged Particles za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.000445+34.20%
60 dana$ +0.000598+52.09%
90 dana$ +0.000048+2.82%
Charged Particles promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IONX od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Charged Particles 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000445 (+34.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Charged Particles 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IONX od $ +0.000598 (+52.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Charged Particles 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000048 (+2.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Charged Particles (IONX)?

Pogledajte Charged Particles stranicu Povijest cijena sada.

Što je Charged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Charged Particles dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Charged Particles ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IONX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Charged Particles na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Charged Particles učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Charged Particles Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Charged Particles (IONX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Charged Particles (IONX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Charged Particles.

Provjerite Charged Particles predviđanje cijene sada!

Charged Particles (IONX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Charged Particles (IONX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IONX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Charged Particles (IONX)

Tražiš kako kupiti Charged Particles? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Charged Particles na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IONX u lokalnim valutama

1 Charged Particles(IONX) u VND
45.94599
1 Charged Particles(IONX) u AUD
A$0.00265392
1 Charged Particles(IONX) u GBP
0.00127458
1 Charged Particles(IONX) u EUR
0.0014841
1 Charged Particles(IONX) u USD
$0.001746
1 Charged Particles(IONX) u MYR
RM0.00736812
1 Charged Particles(IONX) u TRY
0.0718479
1 Charged Particles(IONX) u JPY
¥0.256662
1 Charged Particles(IONX) u ARS
ARS$2.40495786
1 Charged Particles(IONX) u RUB
0.14065776
1 Charged Particles(IONX) u INR
0.15368292
1 Charged Particles(IONX) u IDR
Rp28.62294624
1 Charged Particles(IONX) u KRW
2.4351462
1 Charged Particles(IONX) u PHP
0.09974898
1 Charged Particles(IONX) u EGP
￡E.0.08473338
1 Charged Particles(IONX) u BRL
R$0.00948078
1 Charged Particles(IONX) u CAD
C$0.00239202
1 Charged Particles(IONX) u BDT
0.21219138
1 Charged Particles(IONX) u NGN
2.67380694
1 Charged Particles(IONX) u COP
$7.01204076
1 Charged Particles(IONX) u ZAR
R.0.0307296
1 Charged Particles(IONX) u UAH
0.07233678
1 Charged Particles(IONX) u VES
Bs0.254916
1 Charged Particles(IONX) u CLP
$1.690128
1 Charged Particles(IONX) u PKR
Rs0.49544496
1 Charged Particles(IONX) u KZT
0.94123368
1 Charged Particles(IONX) u THB
฿0.05637834
1 Charged Particles(IONX) u TWD
NT$0.05349744
1 Charged Particles(IONX) u AED
د.إ0.00640782
1 Charged Particles(IONX) u CHF
Fr0.0013968
1 Charged Particles(IONX) u HKD
HK$0.01360134
1 Charged Particles(IONX) u AMD
֏0.66742596
1 Charged Particles(IONX) u MAD
.د.م0.01567908
1 Charged Particles(IONX) u MXN
$0.0325629
1 Charged Particles(IONX) u SAR
ريال0.0065475
1 Charged Particles(IONX) u PLN
0.00635544
1 Charged Particles(IONX) u RON
лв0.00756018
1 Charged Particles(IONX) u SEK
kr0.01639494
1 Charged Particles(IONX) u BGN
лв0.00291582
1 Charged Particles(IONX) u HUF
Ft0.5894496
1 Charged Particles(IONX) u CZK
0.03642156
1 Charged Particles(IONX) u KWD
د.ك0.00053253
1 Charged Particles(IONX) u ILS
0.0058491
1 Charged Particles(IONX) u AOA
Kz1.59160122
1 Charged Particles(IONX) u BHD
.د.ب0.000658242
1 Charged Particles(IONX) u BMD
$0.001746
1 Charged Particles(IONX) u DKK
kr0.01112202
1 Charged Particles(IONX) u HNL
L0.0457452
1 Charged Particles(IONX) u MUR
0.0799668
1 Charged Particles(IONX) u NAD
$0.03071214
1 Charged Particles(IONX) u NOK
kr0.01744254
1 Charged Particles(IONX) u NZD
$0.00295074
1 Charged Particles(IONX) u PAB
B/.0.001746
1 Charged Particles(IONX) u PGK
K0.00738558
1 Charged Particles(IONX) u QAR
ر.ق0.00635544
1 Charged Particles(IONX) u RSD
дин.0.17473968

Charged Particles Resurs

Za dublje razumijevanje Charged Particles, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Charged Particles web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Charged Particles

Koliko Charged Particles (IONX) vrijedi danas?
Cijena IONX uživo u USD je 0.001746 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IONX u USD?
Trenutačna cijena IONX u USD je $ 0.001746. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Charged Particles?
Tržišna kapitalizacija za IONX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IONX?
Količina u optjecaju za IONX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IONX?
IONX je postigao ATH cijenu od 2.74840838 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IONX?
IONX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IONX?
24-satni obujam trgovanja za IONX je $ 1.13 USD.
Hoće li IONX još narasti ove godine?
IONX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IONX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Charged Particles (IONX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

