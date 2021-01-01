Inverse DAO (INV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Inverse DAO (INV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Inverse DAO (INV) Informacije Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Službena web stranica: https://inverse.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Kupi INV odmah!

Inverse DAO (INV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Inverse DAO (INV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.22M $ 42.22M $ 42.22M Ukupna količina: $ 719.00K $ 719.00K $ 719.00K Količina u optjecaju: $ 708.07K $ 708.07K $ 708.07K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.87M $ 42.87M $ 42.87M Povijesni maksimum: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 Povijesni minimum: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Trenutna cijena: $ 59.63 $ 59.63 $ 59.63 Saznajte više o cijeni Inverse DAO (INV)

Inverse DAO (INV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Inverse DAO (INV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INV tokena, istražite INV cijenu tokena uživo!

