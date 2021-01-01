Inverse DAO (INV) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Inverse DAO (INV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Inverse DAO (INV) Informacije

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Službena web stranica:
https://inverse.finance/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68

Inverse DAO (INV) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Inverse DAO (INV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 42.22M
$ 42.22M$ 42.22M
Ukupna količina:
$ 719.00K
$ 719.00K$ 719.00K
Količina u optjecaju:
$ 708.07K
$ 708.07K$ 708.07K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 42.87M
$ 42.87M$ 42.87M
Povijesni maksimum:
$ 2,001.66
$ 2,001.66$ 2,001.66
Povijesni minimum:
$ 20.738103277153993
$ 20.738103277153993$ 20.738103277153993
Trenutna cijena:
$ 59.63
$ 59.63$ 59.63

Inverse DAO (INV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Inverse DAO (INV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj INV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja INV tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku INV tokena, istražite INV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti INV

Jeste li zainteresirani za dodavanje Inverse DAO (INV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje INV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Inverse DAO (INV) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena INV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

INV Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide INV? Naša INV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.