1 INV u USD cijena uživo:

$53.61
$53.61
-3.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Inverse DAO (INV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:49:12 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 47.66
$ 47.66
24-satna najniža cijena
$ 58.55
$ 58.55
24-satna najviša cijena

$ 47.66
$ 47.66

$ 58.55
$ 58.55

$ 1,788.53511267
$ 1,788.53511267

$ 20.738103277153993
$ 20.738103277153993

+0.50%

-3.02%

+12.04%

+12.04%

Inverse DAO (INV) cijena u stvarnom vremenu je $ 53.6. Tijekom protekla 24 sata, INVtrgovalo je između najniže cijene $ 47.66 i najviše cijene $ 58.55, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INV je $ 1,788.53511267, dok je najniža cijena svih vremena $ 20.738103277153993.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INV se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -3.02% u posljednjih 24 sata i +12.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inverse DAO (INV)

No.693

$ 37.91M
$ 37.91M

$ 63.61K
$ 63.61K

$ 38.54M
$ 38.54M

707.24K
707.24K

719,000
719,000

2021-01-01 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inverse DAO je $ 37.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.61K. Količina u optjecaju INV je 707.24K, s ukupnom količinom od 719000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.54M.

Inverse DAO (INV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Inverse DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.6694-3.02%
30 dana$ +13.81+34.70%
60 dana$ +25.69+92.04%
90 dana$ +25.82+92.94%
Inverse DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u INV od $ -1.6694 (-3.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Inverse DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +13.81 (+34.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Inverse DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u INV od $ +25.69 (+92.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Inverse DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +25.82 (+92.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Inverse DAO (INV)?

Pogledajte Inverse DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je Inverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Inverse DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti INV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Inverse DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Inverse DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Inverse DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Inverse DAO (INV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Inverse DAO (INV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Inverse DAO.

Provjerite Inverse DAO predviđanje cijene sada!

Inverse DAO (INV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Inverse DAO (INV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Inverse DAO (INV)

Tražiš kako kupiti Inverse DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Inverse DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

INV u lokalnim valutama

Inverse DAO Resurs

Za dublje razumijevanje Inverse DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Inverse DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Inverse DAO

Koliko Inverse DAO (INV) vrijedi danas?
Cijena INV uživo u USD je 53.6 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INV u USD?
Trenutačna cijena INV u USD je $ 53.6. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Inverse DAO?
Tržišna kapitalizacija za INV je $ 37.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INV?
Količina u optjecaju za INV je 707.24K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INV?
INV je postigao ATH cijenu od 1,788.53511267 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INV?
INV je vidio ATL cijenu od 20.738103277153993 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INV?
24-satni obujam trgovanja za INV je $ 63.61K USD.
Hoće li INV još narasti ove godine?
INV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:49:12 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

$53.61
