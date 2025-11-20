Intel Cijena danas

Trenutačna cijena Intel (INTCON) danas je $ 35.88, s promjenom od 2.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INTCON u USD je $ 35.88 po INTCON.

Intel trenutačno je na #1808 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.76M, s količinom u optjecaju od 48.97K INTCON. Tijekom posljednja 24 sata, INTCON trgovao je između $ 34.15 (niska) i $ 36 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 348.4977525077396, dok je rekordna najniža cijena bila $ 23.741402264383435.

U kratkoročnim performansama, INTCON se kretao -0.20% u posljednjem satu i -5.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 63.96K.

Informacije o tržištu Intel (INTCON)

Poredak No.1808 Tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Obujam (24 sata) $ 63.96K$ 63.96K $ 63.96K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Količina u optjecaju 48.97K 48.97K 48.97K Ukupna količina 48,972.69033049 48,972.69033049 48,972.69033049 Javni blockchain ETH

