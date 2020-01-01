Inspect (INSP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Inspect (INSP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Inspect (INSP) Informacije Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Službena web stranica: https://www.inspect.xyz Bijela knjiga: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 Kupi INSP odmah!

Inspect (INSP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Inspect (INSP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.99M $ 16.99M $ 16.99M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 798.37M $ 798.37M $ 798.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.28M $ 21.28M $ 21.28M Povijesni maksimum: $ 0.4096 $ 0.4096 $ 0.4096 Povijesni minimum: $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 Trenutna cijena: $ 0.02128 $ 0.02128 $ 0.02128 Saznajte više o cijeni Inspect (INSP)

Inspect (INSP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Inspect (INSP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INSP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INSP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INSP tokena, istražite INSP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti INSP Jeste li zainteresirani za dodavanje Inspect (INSP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje INSP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati INSP na MEXC-u odmah!

Inspect (INSP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena INSP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite INSP povijest cijena odmah!

INSP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INSP? Naša INSP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INSP predviđanje cijene tokena odmah!

