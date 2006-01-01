INI (INI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u INI (INI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

INI (INI) Informacije InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world's first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain's robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS. Službena web stranica: https://www.initverse.org/ Bijela knjiga: https://resource.inichain.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://iniscan.com/

INI (INI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za INI (INI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 192.18M $ 192.18M $ 192.18M Povijesni maksimum: $ 0.05742 $ 0.05742 $ 0.05742 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.03203 $ 0.03203 $ 0.03203 Saznajte više o cijeni INI (INI)

INI (INI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike INI (INI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INI tokena, istražite INI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti INI Jeste li zainteresirani za dodavanje INI (INI) u svoj portfelj?

INI (INI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena INI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite INI povijest cijena odmah!

INI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INI? Naša INI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INI predviđanje cijene tokena odmah!

