INI (INI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03136. Tijekom protekla 24 sata, INItrgovalo je između najniže cijene $ 0.03074 i najviše cijene $ 0.03332, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INI se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -5.39% u posljednjih 24 sata i -19.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu INI (INI)
--
----
$ 135.82K
$ 135.82K$ 135.82K
$ 188.16M
$ 188.16M$ 188.16M
--
----
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
INICHAIN
Trenutačna tržišna kapitalizacija INI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 135.82K. Količina u optjecaju INI je --, s ukupnom količinom od 6000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 188.16M.
INI (INI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena INI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0017866
-5.39%
30 dana
$ -0.02077
-39.85%
60 dana
$ -0.01562
-33.25%
90 dana
$ +0.01136
+56.80%
INI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u INI od $ -0.0017866 (-5.39%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
INI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02077 (-39.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
INI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u INI od $ -0.01562 (-33.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
INI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01136 (+56.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena INI (INI)?
InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.
INI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje INI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti INI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o INI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje INI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
INI Predviđanje cijene (USD)
Koliko će INI (INI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših INI (INI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za INI.
Razumijevanje tokenomike INI (INI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti INI (INI)
Tražiš kako kupiti INI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti INI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.