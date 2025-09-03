Što je INI (INI)

InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.

INI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje INI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



INI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će INI (INI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših INI (INI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za INI.

INI (INI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike INI (INI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti INI (INI)

Tražiš kako kupiti INI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti INI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

INI u lokalnim valutama

INI Resurs

Za dublje razumijevanje INI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o INI Koliko INI (INI) vrijedi danas? Cijena INI uživo u USD je 0.03136 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena INI u USD? $ 0.03136 . Provjerite Trenutačna cijena INI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija INI? Tržišna kapitalizacija za INI je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za INI? Količina u optjecaju za INI je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INI? INI je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INI? INI je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za INI? 24-satni obujam trgovanja za INI je $ 135.82K USD . Hoće li INI još narasti ove godine? INI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-02 19:30:00 Ažuriranja industrije Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

