WAGMI HUB (INFOFI) Informacije WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names. Službena web stranica: https://wagmi.ceo/ Bijela knjiga: https://docs.wagmi.ceo/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CcGRp72WaCjK8VQvNLTkNsxe9ajhF8n2DzV56P2rMbg4 Kupi INFOFI odmah!

WAGMI HUB (INFOFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WAGMI HUB (INFOFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 182.60K $ 182.60K $ 182.60K Povijesni maksimum: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0001826 $ 0.0001826 $ 0.0001826 Saznajte više o cijeni WAGMI HUB (INFOFI)

WAGMI HUB (INFOFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WAGMI HUB (INFOFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INFOFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INFOFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INFOFI tokena, istražite INFOFI cijenu tokena uživo!

WAGMI HUB (INFOFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena INFOFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite INFOFI povijest cijena odmah!

INFOFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INFOFI? Naša INFOFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INFOFI predviđanje cijene tokena odmah!

