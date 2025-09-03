Više o INFOFI

WAGMI HUB Logotip

WAGMI HUB Cijena(INFOFI)

1 INFOFI u USD cijena uživo:

$0.000214
+3.78%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena WAGMI HUB (INFOFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:59:17 (UTC+8)

WAGMI HUB (INFOFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0002022
24-satna najniža cijena
$ 0.0002489
24-satna najviša cijena

$ 0.0002022
$ 0.0002489
--
--
+0.14%

+3.78%

-6.92%

-6.92%

WAGMI HUB (INFOFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000214. Tijekom protekla 24 sata, INFOFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002022 i najviše cijene $ 0.0002489, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INFOFI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INFOFI se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +3.78% u posljednjih 24 sata i -6.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WAGMI HUB (INFOFI)

--
$ 48.74K
$ 214.00K
--
1,000,000,000
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija WAGMI HUB je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 48.74K. Količina u optjecaju INFOFI je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 214.00K.

WAGMI HUB (INFOFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena WAGMI HUB za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000007795+3.78%
30 dana$ -0.000128-37.43%
60 dana$ -0.00054-71.62%
90 dana$ -0.001286-85.74%
WAGMI HUB promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u INFOFI od $ +0.000007795 (+3.78%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WAGMI HUB 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000128 (-37.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WAGMI HUB 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u INFOFI od $ -0.00054 (-71.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WAGMI HUB 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001286 (-85.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WAGMI HUB (INFOFI)?

Pogledajte WAGMI HUB stranicu Povijest cijena sada.

Što je WAGMI HUB (INFOFI)

WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names.

WAGMI HUB dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WAGMI HUB ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti INFOFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o WAGMI HUB na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WAGMI HUB učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WAGMI HUB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WAGMI HUB (INFOFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WAGMI HUB (INFOFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WAGMI HUB.

Provjerite WAGMI HUB predviđanje cijene sada!

WAGMI HUB (INFOFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WAGMI HUB (INFOFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INFOFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WAGMI HUB (INFOFI)

Tražiš kako kupiti WAGMI HUB? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WAGMI HUB na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

INFOFI u lokalnim valutama

WAGMI HUB Resurs

Za dublje razumijevanje WAGMI HUB, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena WAGMI HUB web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WAGMI HUB

Koliko WAGMI HUB (INFOFI) vrijedi danas?
Cijena INFOFI uživo u USD je 0.000214 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INFOFI u USD?
Trenutačna cijena INFOFI u USD je $ 0.000214. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WAGMI HUB?
Tržišna kapitalizacija za INFOFI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INFOFI?
Količina u optjecaju za INFOFI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INFOFI?
INFOFI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INFOFI?
INFOFI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za INFOFI?
24-satni obujam trgovanja za INFOFI je $ 48.74K USD.
Hoće li INFOFI još narasti ove godine?
INFOFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INFOFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

