IMGNAI (IMGNAI) Informacije imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Službena web stranica: https://imgnai.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0

IMGNAI (IMGNAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IMGNAI (IMGNAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.49M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 776.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.49M Povijesni maksimum: $ 0.065 Povijesni minimum: $ 0.000046877671460728 Trenutna cijena: $ 0.004489

IMGNAI (IMGNAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IMGNAI (IMGNAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMGNAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMGNAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

