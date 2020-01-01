IMGN Labs (IMGN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IMGN Labs (IMGN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IMGN Labs (IMGN) Informacije Službena web stranica: https://imgn.org Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Kupi IMGN odmah!

IMGN Labs (IMGN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IMGN Labs (IMGN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Povijesni maksimum: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 Povijesni minimum: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Trenutna cijena: $ 0.004467 $ 0.004467 $ 0.004467 Saznajte više o cijeni IMGN Labs (IMGN)

IMGN Labs (IMGN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IMGN Labs (IMGN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMGN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMGN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IMGN tokena, istražite IMGN cijenu tokena uživo!

IMGN Labs (IMGN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IMGN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IMGN povijest cijena odmah!

IMGN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IMGN? Naša IMGN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IMGN predviđanje cijene tokena odmah!

