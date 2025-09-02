Više o IMGN

IMGN Labs Logotip

IMGN Labs Cijena(IMGN)

1 IMGN u USD cijena uživo:

-1.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena IMGN Labs (IMGN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:39:14 (UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.27%

-1.53%

-4.27%

-4.27%

IMGN Labs (IMGN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004418. Tijekom protekla 24 sata, IMGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004354 i najviše cijene $ 0.004732, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMGN je $ 0.008026058617581655, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002918967562105707.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMGN se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -1.53% u posljednjih 24 sata i -4.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IMGN Labs (IMGN)

No.1527

85.05%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija IMGN Labs je $ 3.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 41.43K. Količina u optjecaju IMGN je 850.52M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.42M.

IMGN Labs (IMGN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena IMGN Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00006865-1.53%
30 dana$ +0.000468+11.84%
60 dana$ +0.001028+30.32%
90 dana$ +0.000906+25.79%
IMGN Labs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IMGN od $ -0.00006865 (-1.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

IMGN Labs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000468 (+11.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

IMGN Labs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IMGN od $ +0.001028 (+30.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

IMGN Labs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000906 (+25.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena IMGN Labs (IMGN)?

Pogledajte IMGN Labs stranicu Povijest cijena sada.

Što je IMGN Labs (IMGN)

IMGN Labs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje IMGN Labs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IMGN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o IMGN Labs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje IMGN Labs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

IMGN Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IMGN Labs (IMGN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IMGN Labs (IMGN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IMGN Labs.

Provjerite IMGN Labs predviđanje cijene sada!

IMGN Labs (IMGN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IMGN Labs (IMGN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMGN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti IMGN Labs (IMGN)

Tražiš kako kupiti IMGN Labs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti IMGN Labs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IMGN u lokalnim valutama

1 IMGN Labs(IMGN) u VND
116.25967
1 IMGN Labs(IMGN) u AUD
A$0.00671536
1 IMGN Labs(IMGN) u GBP
0.00322514
1 IMGN Labs(IMGN) u EUR
0.0037553
1 IMGN Labs(IMGN) u USD
$0.004418
1 IMGN Labs(IMGN) u MYR
RM0.01864396
1 IMGN Labs(IMGN) u TRY
0.18175652
1 IMGN Labs(IMGN) u JPY
¥0.649446
1 IMGN Labs(IMGN) u ARS
ARS$6.08539738
1 IMGN Labs(IMGN) u RUB
0.35595826
1 IMGN Labs(IMGN) u INR
0.388784
1 IMGN Labs(IMGN) u IDR
Rp72.42621792
1 IMGN Labs(IMGN) u KRW
6.1617846
1 IMGN Labs(IMGN) u PHP
0.25235616
1 IMGN Labs(IMGN) u EGP
￡E.0.21436136
1 IMGN Labs(IMGN) u BRL
R$0.02398974
1 IMGN Labs(IMGN) u CAD
C$0.00605266
1 IMGN Labs(IMGN) u BDT
0.53691954
1 IMGN Labs(IMGN) u NGN
6.76568102
1 IMGN Labs(IMGN) u COP
$17.74295308
1 IMGN Labs(IMGN) u ZAR
R.0.07784516
1 IMGN Labs(IMGN) u UAH
0.18277266
1 IMGN Labs(IMGN) u VES
Bs0.645028
1 IMGN Labs(IMGN) u CLP
$4.28546
1 IMGN Labs(IMGN) u PKR
Rs1.25188448
1 IMGN Labs(IMGN) u KZT
2.37781178
1 IMGN Labs(IMGN) u THB
฿0.14274558
1 IMGN Labs(IMGN) u TWD
NT$0.13532334
1 IMGN Labs(IMGN) u AED
د.إ0.01621406
1 IMGN Labs(IMGN) u CHF
Fr0.0035344
1 IMGN Labs(IMGN) u HKD
HK$0.03441622
1 IMGN Labs(IMGN) u AMD
֏1.68882468
1 IMGN Labs(IMGN) u MAD
.د.م0.03967364
1 IMGN Labs(IMGN) u MXN
$0.0823957
1 IMGN Labs(IMGN) u SAR
ريال0.0165675
1 IMGN Labs(IMGN) u PLN
0.01603734
1 IMGN Labs(IMGN) u RON
лв0.01912994
1 IMGN Labs(IMGN) u SEK
kr0.04148502
1 IMGN Labs(IMGN) u BGN
лв0.00737806
1 IMGN Labs(IMGN) u HUF
Ft1.49001468
1 IMGN Labs(IMGN) u CZK
0.09207112
1 IMGN Labs(IMGN) u KWD
د.ك0.00134749
1 IMGN Labs(IMGN) u ILS
0.0148003
1 IMGN Labs(IMGN) u AOA
Kz4.02731626
1 IMGN Labs(IMGN) u BHD
.د.ب0.001665586
1 IMGN Labs(IMGN) u BMD
$0.004418
1 IMGN Labs(IMGN) u DKK
kr0.02814266
1 IMGN Labs(IMGN) u HNL
L0.11557488
1 IMGN Labs(IMGN) u MUR
0.2023444
1 IMGN Labs(IMGN) u NAD
$0.07758008
1 IMGN Labs(IMGN) u NOK
kr0.04413582
1 IMGN Labs(IMGN) u NZD
$0.00746642
1 IMGN Labs(IMGN) u PAB
B/.0.004418
1 IMGN Labs(IMGN) u PGK
K0.01868814
1 IMGN Labs(IMGN) u QAR
ر.ق0.01608152
1 IMGN Labs(IMGN) u RSD
дин.0.44188836

IMGN Labs Resurs

Za dublje razumijevanje IMGN Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena IMGN Labs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IMGN Labs

Koliko IMGN Labs (IMGN) vrijedi danas?
Cijena IMGN uživo u USD je 0.004418 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IMGN u USD?
Trenutačna cijena IMGN u USD je $ 0.004418. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija IMGN Labs?
Tržišna kapitalizacija za IMGN je $ 3.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IMGN?
Količina u optjecaju za IMGN je 850.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IMGN?
IMGN je postigao ATH cijenu od 0.008026058617581655 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IMGN?
IMGN je vidio ATL cijenu od 0.002918967562105707 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IMGN?
24-satni obujam trgovanja za IMGN je $ 41.43K USD.
Hoće li IMGN još narasti ove godine?
IMGN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IMGN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:39:14 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

IMGNUSDT
$0.004418
