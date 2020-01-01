Imagen Network (IMAGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Imagen Network (IMAGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Imagen Network (IMAGE) Informacije Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3. Službena web stranica: https://imagen.network/ Bijela knjiga: https://whitepaper.imagen.network/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/EZGB14NYbqMrsw1QKSgfLXKpj8PrnQBXSjWHbwxpvbAy Kupi IMAGE odmah!

Imagen Network (IMAGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Imagen Network (IMAGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Povijesni maksimum: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Povijesni minimum: $ 0.000437541447740541 $ 0.000437541447740541 $ 0.000437541447740541 Trenutna cijena: $ 0.0002 $ 0.0002 $ 0.0002 Saznajte više o cijeni Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network (IMAGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Imagen Network (IMAGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMAGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMAGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IMAGE tokena, istražite IMAGE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IMAGE Jeste li zainteresirani za dodavanje Imagen Network (IMAGE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IMAGE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati IMAGE na MEXC-u odmah!

Imagen Network (IMAGE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IMAGE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IMAGE povijest cijena odmah!

IMAGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IMAGE? Naša IMAGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IMAGE predviđanje cijene tokena odmah!

