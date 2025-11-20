Ika Cijena danas

Trenutačna cijena Ika (IKA) danas je $ 0.010969, s promjenom od 1.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IKA u USD je $ 0.010969 po IKA.

Ika trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- IKA. Tijekom posljednja 24 sata, IKA trgovao je između $ 0.00946 (niska) i $ 0.012115 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, IKA se kretao -1.30% u posljednjem satu i +1.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 81.82K.

Informacije o tržištu Ika (IKA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 81.82K$ 81.82K $ 81.82K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.69M$ 109.69M $ 109.69M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ika je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 81.82K. Količina u optjecaju IKA je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.69M.