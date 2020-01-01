Inferium AI (IFR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Inferium AI (IFR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Inferium AI (IFR) Informacije Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks. Službena web stranica: https://inferium.io/ Bijela knjiga: https://docs.inferium.io/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2 Kupi IFR odmah!

Inferium AI (IFR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Inferium AI (IFR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 855.00K $ 855.00K $ 855.00K Povijesni maksimum: $ 0.13426 $ 0.13426 $ 0.13426 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00342 $ 0.00342 $ 0.00342 Saznajte više o cijeni Inferium AI (IFR)

Inferium AI (IFR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Inferium AI (IFR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IFR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IFR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IFR tokena, istražite IFR cijenu tokena uživo!

Inferium AI (IFR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IFR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IFR povijest cijena odmah!

IFR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IFR? Naša IFR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IFR predviđanje cijene tokena odmah!

