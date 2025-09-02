Više o IFR

IFR Informacije o cijeni

IFR Bijela knjiga

IFR Službena web stranica

IFR Tokenomija

IFR Prognoza cijena

IFR Povijest

Vodič za kupnju IFR

Konverter IFR u fiducijarnu valutu

IFR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Inferium AI Logotip

Inferium AI Cijena(IFR)

1 IFR u USD cijena uživo:

$0.00359
$0.00359$0.00359
-2.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Inferium AI (IFR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:38:59 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00357
$ 0.00357$ 0.00357
24-satna najniža cijena
$ 0.00382
$ 0.00382$ 0.00382
24-satna najviša cijena

$ 0.00357
$ 0.00357$ 0.00357

$ 0.00382
$ 0.00382$ 0.00382

--
----

--
----

0.00%

-2.44%

-14.53%

-14.53%

Inferium AI (IFR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00359. Tijekom protekla 24 sata, IFRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00357 i najviše cijene $ 0.00382, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IFR je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IFR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.44% u posljednjih 24 sata i -14.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inferium AI (IFR)

--
----

$ 97.04K
$ 97.04K$ 97.04K

$ 897.50K
$ 897.50K$ 897.50K

--
----

250,000,000
250,000,000 250,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inferium AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 97.04K. Količina u optjecaju IFR je --, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 897.50K.

Inferium AI (IFR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Inferium AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000898-2.44%
30 dana$ -0.00352-49.51%
60 dana$ -0.01584-81.53%
90 dana$ -0.03048-89.47%
Inferium AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IFR od $ -0.0000898 (-2.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Inferium AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00352 (-49.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Inferium AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IFR od $ -0.01584 (-81.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Inferium AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03048 (-89.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Inferium AI (IFR)?

Pogledajte Inferium AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Inferium AI (IFR)

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Inferium AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Inferium AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IFR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Inferium AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Inferium AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Inferium AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Inferium AI (IFR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Inferium AI (IFR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Inferium AI.

Provjerite Inferium AI predviđanje cijene sada!

Inferium AI (IFR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Inferium AI (IFR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IFR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Inferium AI (IFR)

Tražiš kako kupiti Inferium AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Inferium AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IFR u lokalnim valutama

1 Inferium AI(IFR) u VND
94.47085
1 Inferium AI(IFR) u AUD
A$0.0054568
1 Inferium AI(IFR) u GBP
0.0026207
1 Inferium AI(IFR) u EUR
0.0030515
1 Inferium AI(IFR) u USD
$0.00359
1 Inferium AI(IFR) u MYR
RM0.0151498
1 Inferium AI(IFR) u TRY
0.1476926
1 Inferium AI(IFR) u JPY
¥0.52773
1 Inferium AI(IFR) u ARS
ARS$4.9449019
1 Inferium AI(IFR) u RUB
0.2892463
1 Inferium AI(IFR) u INR
0.31592
1 Inferium AI(IFR) u IDR
Rp58.8524496
1 Inferium AI(IFR) u KRW
5.006973
1 Inferium AI(IFR) u PHP
0.2050608
1 Inferium AI(IFR) u EGP
￡E.0.1741868
1 Inferium AI(IFR) u BRL
R$0.0194937
1 Inferium AI(IFR) u CAD
C$0.0049183
1 Inferium AI(IFR) u BDT
0.4362927
1 Inferium AI(IFR) u NGN
5.4976901
1 Inferium AI(IFR) u COP
$14.4176554
1 Inferium AI(IFR) u ZAR
R.0.0632558
1 Inferium AI(IFR) u UAH
0.1485183
1 Inferium AI(IFR) u VES
Bs0.52414
1 Inferium AI(IFR) u CLP
$3.4823
1 Inferium AI(IFR) u PKR
Rs1.0172624
1 Inferium AI(IFR) u KZT
1.9321739
1 Inferium AI(IFR) u THB
฿0.1159929
1 Inferium AI(IFR) u TWD
NT$0.1099617
1 Inferium AI(IFR) u AED
د.إ0.0131753
1 Inferium AI(IFR) u CHF
Fr0.002872
1 Inferium AI(IFR) u HKD
HK$0.0279661
1 Inferium AI(IFR) u AMD
֏1.3723134
1 Inferium AI(IFR) u MAD
.د.م0.0322382
1 Inferium AI(IFR) u MXN
$0.0669535
1 Inferium AI(IFR) u SAR
ريال0.0134625
1 Inferium AI(IFR) u PLN
0.0130317
1 Inferium AI(IFR) u RON
лв0.0155447
1 Inferium AI(IFR) u SEK
kr0.0337101
1 Inferium AI(IFR) u BGN
лв0.0059953
1 Inferium AI(IFR) u HUF
Ft1.2107634
1 Inferium AI(IFR) u CZK
0.0748156
1 Inferium AI(IFR) u KWD
د.ك0.00109495
1 Inferium AI(IFR) u ILS
0.0120265
1 Inferium AI(IFR) u AOA
Kz3.2725363
1 Inferium AI(IFR) u BHD
.د.ب0.00135343
1 Inferium AI(IFR) u BMD
$0.00359
1 Inferium AI(IFR) u DKK
kr0.0228683
1 Inferium AI(IFR) u HNL
L0.0939144
1 Inferium AI(IFR) u MUR
0.164422
1 Inferium AI(IFR) u NAD
$0.0630404
1 Inferium AI(IFR) u NOK
kr0.0358641
1 Inferium AI(IFR) u NZD
$0.0060671
1 Inferium AI(IFR) u PAB
B/.0.00359
1 Inferium AI(IFR) u PGK
K0.0151857
1 Inferium AI(IFR) u QAR
ر.ق0.0130676
1 Inferium AI(IFR) u RSD
дин.0.3591795

Inferium AI Resurs

Za dublje razumijevanje Inferium AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Inferium AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Inferium AI

Koliko Inferium AI (IFR) vrijedi danas?
Cijena IFR uživo u USD je 0.00359 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IFR u USD?
Trenutačna cijena IFR u USD je $ 0.00359. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Inferium AI?
Tržišna kapitalizacija za IFR je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IFR?
Količina u optjecaju za IFR je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IFR?
IFR je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IFR?
IFR je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za IFR?
24-satni obujam trgovanja za IFR je $ 97.04K USD.
Hoće li IFR još narasti ove godine?
IFR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IFR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:38:59 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

IFR u USD kalkulator

Iznos

IFR
IFR
USD
USD

1 IFR = 0.00359 USD

Trgujte IFR

IFRUSDT
$0.00359
$0.00359$0.00359
-2.44%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine