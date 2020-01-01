IDEX (IDEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IDEX (IDEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IDEX (IDEX) Informacije IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. Službena web stranica: https://idex.io/ Bijela knjiga: https://docs.idex.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae Kupi IDEX odmah!

IDEX (IDEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IDEX (IDEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.16M $ 27.16M $ 27.16M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 974.70M $ 974.70M $ 974.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.87M $ 27.87M $ 27.87M Povijesni maksimum: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 Povijesni minimum: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Trenutna cijena: $ 0.02787 $ 0.02787 $ 0.02787 Saznajte više o cijeni IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IDEX (IDEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IDEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IDEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IDEX tokena, istražite IDEX cijenu tokena uživo!

IDEX (IDEX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IDEX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IDEX povijest cijena odmah!

IDEX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IDEX? Naša IDEX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IDEX predviđanje cijene tokena odmah!

