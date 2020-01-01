Ideaology (IDEA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ideaology (IDEA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ideaology (IDEA) Informacije Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Službena web stranica: https://ideaology.io Bijela knjiga: https://global-uploads.webflow.com/5eaabc1f881f9827599091f1/5fa8956e5c7efe44f6bf17cd_White%20Paper%20v2.1.pdf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xa26df7f21d752bcd3a413ba496485d87d65eef8f Kupi IDEA odmah!

Ideaology (IDEA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ideaology (IDEA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 190.00K $ 190.00K $ 190.00K Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 190.00K $ 190.00K $ 190.00K Povijesni maksimum: $ 0.3216 $ 0.3216 $ 0.3216 Povijesni minimum: $ 0.000035839084459034 $ 0.000035839084459034 $ 0.000035839084459034 Trenutna cijena: $ 0.000038 $ 0.000038 $ 0.000038 Saznajte više o cijeni Ideaology (IDEA)

Ideaology (IDEA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ideaology (IDEA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IDEA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IDEA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IDEA tokena, istražite IDEA cijenu tokena uživo!

