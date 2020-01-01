Icrypex Token (ICPX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Icrypex Token (ICPX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Icrypex Token (ICPX) Informacije Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Službena web stranica: https://www.icrypex.com/en Bijela knjiga: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Istraživač blokova: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d

Icrypex Token (ICPX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Icrypex Token (ICPX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 261.02M $ 261.02M $ 261.02M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 491.50M $ 491.50M $ 491.50M Povijesni maksimum: $ 4.495 $ 4.495 $ 4.495 Povijesni minimum: $ 0.9098292302059229 $ 0.9098292302059229 $ 0.9098292302059229 Trenutna cijena: $ 0.983 $ 0.983 $ 0.983 Saznajte više o cijeni Icrypex Token (ICPX)

Icrypex Token (ICPX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Icrypex Token (ICPX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ICPX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ICPX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ICPX tokena, istražite ICPX cijenu tokena uživo!

Icrypex Token (ICPX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ICPX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ICPX povijest cijena odmah!

