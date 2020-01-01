Icrypex Token (ICPX) Tokenomika

Icrypex Token (ICPX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Icrypex Token (ICPX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Icrypex Token (ICPX) Informacije

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Službena web stranica:
https://www.icrypex.com/en
Bijela knjiga:
https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf
Istraživač blokova:
https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d

Icrypex Token (ICPX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Icrypex Token (ICPX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 261.02M
$ 261.02M$ 261.02M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 491.50M
$ 491.50M$ 491.50M
Povijesni maksimum:
$ 4.495
$ 4.495$ 4.495
Povijesni minimum:
$ 0.9098292302059229
$ 0.9098292302059229$ 0.9098292302059229
Trenutna cijena:
$ 0.983
$ 0.983$ 0.983

Icrypex Token (ICPX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Icrypex Token (ICPX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ICPX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ICPX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ICPX tokena, istražite ICPX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ICPX

Jeste li zainteresirani za dodavanje Icrypex Token (ICPX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ICPX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Icrypex Token (ICPX) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ICPX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ICPX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ICPX? Naša ICPX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.