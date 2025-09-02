Više o ICPX

Icrypex Token Logotip

Icrypex Token Cijena(ICPX)

1 ICPX u USD cijena uživo:

$0.944
-0.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Icrypex Token (ICPX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:50:13 (UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.942
24-satna najniža cijena
$ 0.962
24-satna najviša cijena

$ 0.942
$ 0.962
$ 2.0308218890089247
$ 0.9098292302059229
+0.10%

-0.84%

-1.87%

-1.87%

Icrypex Token (ICPX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.946. Tijekom protekla 24 sata, ICPXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.942 i najviše cijene $ 0.962, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICPX je $ 2.0308218890089247, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9098292302059229.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICPX se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Icrypex Token (ICPX)

No.4394

$ 0.00
$ 44.64K
$ 473.00M
0.00
500,000,000
261,015,290.49
0.00%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Icrypex Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 44.64K. Količina u optjecaju ICPX je 0.00, s ukupnom količinom od 261015290.49. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 473.00M.

Icrypex Token (ICPX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Icrypex Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008-0.84%
30 dana$ -0.049-4.93%
60 dana$ -0.24-20.24%
90 dana$ -0.391-29.25%
Icrypex Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ICPX od $ -0.008 (-0.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Icrypex Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.049 (-4.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Icrypex Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ICPX od $ -0.24 (-20.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Icrypex Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.391 (-29.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Icrypex Token (ICPX)?

Pogledajte Icrypex Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Icrypex Token (ICPX)

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Icrypex Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Icrypex Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ICPX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Icrypex Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Icrypex Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Icrypex Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Icrypex Token (ICPX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Icrypex Token (ICPX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Icrypex Token.

Provjerite Icrypex Token predviđanje cijene sada!

Icrypex Token (ICPX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Icrypex Token (ICPX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICPX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Icrypex Token (ICPX)

Tražiš kako kupiti Icrypex Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Icrypex Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ICPX u lokalnim valutama

1 Icrypex Token(ICPX) u VND
24,893.99
1 Icrypex Token(ICPX) u AUD
A$1.43792
1 Icrypex Token(ICPX) u GBP
0.69058
1 Icrypex Token(ICPX) u EUR
0.8041
1 Icrypex Token(ICPX) u USD
$0.946
1 Icrypex Token(ICPX) u MYR
RM3.99212
1 Icrypex Token(ICPX) u TRY
38.89952
1 Icrypex Token(ICPX) u JPY
¥139.062
1 Icrypex Token(ICPX) u ARS
ARS$1,303.02986
1 Icrypex Token(ICPX) u RUB
76.21922
1 Icrypex Token(ICPX) u INR
83.248
1 Icrypex Token(ICPX) u IDR
Rp15,508.19424
1 Icrypex Token(ICPX) u KRW
1,317.5415
1 Icrypex Token(ICPX) u PHP
54.03552
1 Icrypex Token(ICPX) u EGP
￡E.45.89992
1 Icrypex Token(ICPX) u BRL
R$5.13678
1 Icrypex Token(ICPX) u CAD
C$1.29602
1 Icrypex Token(ICPX) u BDT
114.96738
1 Icrypex Token(ICPX) u NGN
1,446.4813
1 Icrypex Token(ICPX) u COP
$3,799.19276
1 Icrypex Token(ICPX) u ZAR
R.16.6496
1 Icrypex Token(ICPX) u UAH
39.13602
1 Icrypex Token(ICPX) u VES
Bs138.116
1 Icrypex Token(ICPX) u CLP
$917.62
1 Icrypex Token(ICPX) u PKR
Rs268.05856
1 Icrypex Token(ICPX) u KZT
509.14666
1 Icrypex Token(ICPX) u THB
฿30.5558
1 Icrypex Token(ICPX) u TWD
NT$28.96652
1 Icrypex Token(ICPX) u AED
د.إ3.47182
1 Icrypex Token(ICPX) u CHF
Fr0.7568
1 Icrypex Token(ICPX) u HKD
HK$7.36934
1 Icrypex Token(ICPX) u AMD
֏361.61796
1 Icrypex Token(ICPX) u MAD
.د.م8.49508
1 Icrypex Token(ICPX) u MXN
$17.62398
1 Icrypex Token(ICPX) u SAR
ريال3.5475
1 Icrypex Token(ICPX) u PLN
3.44344
1 Icrypex Token(ICPX) u RON
лв4.09618
1 Icrypex Token(ICPX) u SEK
kr8.88294
1 Icrypex Token(ICPX) u BGN
лв1.57982
1 Icrypex Token(ICPX) u HUF
Ft319.26554
1 Icrypex Token(ICPX) u CZK
19.7241
1 Icrypex Token(ICPX) u KWD
د.ك0.28853
1 Icrypex Token(ICPX) u ILS
3.1691
1 Icrypex Token(ICPX) u AOA
Kz862.34522
1 Icrypex Token(ICPX) u BHD
.د.ب0.355696
1 Icrypex Token(ICPX) u BMD
$0.946
1 Icrypex Token(ICPX) u DKK
kr6.02602
1 Icrypex Token(ICPX) u HNL
L24.74736
1 Icrypex Token(ICPX) u MUR
43.3268
1 Icrypex Token(ICPX) u NAD
$16.61176
1 Icrypex Token(ICPX) u NOK
kr9.46
1 Icrypex Token(ICPX) u NZD
$1.59874
1 Icrypex Token(ICPX) u PAB
B/.0.946
1 Icrypex Token(ICPX) u PGK
K4.00158
1 Icrypex Token(ICPX) u QAR
ر.ق3.44344
1 Icrypex Token(ICPX) u RSD
дин.94.67568

Icrypex Token Resurs

Za dublje razumijevanje Icrypex Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Icrypex Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Icrypex Token

Koliko Icrypex Token (ICPX) vrijedi danas?
Cijena ICPX uživo u USD je 0.946 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICPX u USD?
Trenutačna cijena ICPX u USD je $ 0.946. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Icrypex Token?
Tržišna kapitalizacija za ICPX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICPX?
Količina u optjecaju za ICPX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICPX?
ICPX je postigao ATH cijenu od 2.0308218890089247 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICPX?
ICPX je vidio ATL cijenu od 0.9098292302059229 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICPX?
24-satni obujam trgovanja za ICPX je $ 44.64K USD.
Hoće li ICPX još narasti ove godine?
ICPX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICPX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:50:13 (UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

