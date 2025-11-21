Impossible Cloud Net (ICNT) Tokenomika

Impossible Cloud Net (ICNT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Impossible Cloud Net (ICNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:22:12 (UTC+8)
Impossible Cloud Net (ICNT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Impossible Cloud Net (ICNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 127.48M
$ 127.48M$ 127.48M
Povijesni maksimum:
$ 1
$ 1$ 1
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.18211
$ 0.18211$ 0.18211

Impossible Cloud Net (ICNT) Informacije

Službena web stranica:
https://www.icn.global/
Bijela knjiga:
https://www.icn.global/docs
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xE0Cd4cAcDdcBF4f36e845407CE53E87717b6601d

Impossible Cloud Net (ICNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Impossible Cloud Net (ICNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ICNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ICNT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ICNT tokena, istražite ICNT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ICNT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Impossible Cloud Net (ICNT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ICNT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Impossible Cloud Net (ICNT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ICNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ICNT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ICNT? Naša ICNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

