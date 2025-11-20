Impossible Cloud Net Cijena danas

Trenutačna cijena Impossible Cloud Net (ICNT) danas je $ 0.19599, s promjenom od 3.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ICNT u USD je $ 0.19599 po ICNT.

Impossible Cloud Net trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ICNT. Tijekom posljednja 24 sata, ICNT trgovao je između $ 0.18586 (niska) i $ 0.21915 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ICNT se kretao -0.07% u posljednjem satu i -26.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 83.91K.

Informacije o tržištu Impossible Cloud Net (ICNT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 83.91K$ 83.91K $ 83.91K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.19M$ 137.19M $ 137.19M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Ukupna količina 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Impossible Cloud Net je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 83.91K. Količina u optjecaju ICNT je --, s ukupnom količinom od 700000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.19M.