Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ice Open Network (ICENETWORK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ice Open Network (ICENETWORK) Informacije Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Službena web stranica: https://ice.io Bijela knjiga: https://ice.io/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Kupi ICENETWORK odmah!

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ice Open Network (ICENETWORK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.17M $ 34.17M $ 34.17M Ukupna količina: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Količina u optjecaju: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 109.24M $ 109.24M $ 109.24M Povijesni maksimum: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Povijesni minimum: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Trenutna cijena: $ 0.005165 $ 0.005165 $ 0.005165 Saznajte više o cijeni Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ice Open Network (ICENETWORK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ICENETWORK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ICENETWORK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ICENETWORK tokena, istražite ICENETWORK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ICENETWORK Jeste li zainteresirani za dodavanje Ice Open Network (ICENETWORK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ICENETWORK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ICENETWORK na MEXC-u odmah!

Ice Open Network (ICENETWORK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ICENETWORK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ICENETWORK povijest cijena odmah!

ICENETWORK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ICENETWORK? Naša ICENETWORK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ICENETWORK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!