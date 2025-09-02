Ice Open Network (ICENETWORK) Informacije o cijeni (USD)
Ice Open Network (ICENETWORK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004263. Tijekom protekla 24 sata, ICENETWORKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004173 i najviše cijene $ 0.004614, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICENETWORK je $ 0.31287622386434477, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002752095838621793.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICENETWORK se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -7.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ice Open Network je $ 28.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 234.93K. Količina u optjecaju ICENETWORK je 6.62B, s ukupnom količinom od 21150537435.26. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.16M.
Ice Open Network (ICENETWORK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ice Open Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Ice Open Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ICENETWORK od $ -0.00000598 (-0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ice Open Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001286 (-23.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ice Open Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ICENETWORK od $ -0.001661 (-28.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ice Open Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001616 (-27.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.
Ice Open Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ice Open Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ICENETWORK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ice Open Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ice Open Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
