Više o ICENETWORK

ICENETWORK Informacije o cijeni

ICENETWORK Bijela knjiga

ICENETWORK Službena web stranica

ICENETWORK Tokenomija

ICENETWORK Prognoza cijena

ICENETWORK Povijest

Vodič za kupnju ICENETWORK

Konverter ICENETWORK u fiducijarnu valutu

ICENETWORK Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ice Open Network Logotip

Ice Open Network Cijena(ICENETWORK)

1 ICENETWORK u USD cijena uživo:

$0.004268
$0.004268$0.004268
-0.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ice Open Network (ICENETWORK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:49:59 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004173
$ 0.004173$ 0.004173
24-satna najniža cijena
$ 0.004614
$ 0.004614$ 0.004614
24-satna najviša cijena

$ 0.004173
$ 0.004173$ 0.004173

$ 0.004614
$ 0.004614$ 0.004614

$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477

$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793

-1.30%

-0.13%

-7.37%

-7.37%

Ice Open Network (ICENETWORK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004263. Tijekom protekla 24 sata, ICENETWORKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004173 i najviše cijene $ 0.004614, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICENETWORK je $ 0.31287622386434477, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002752095838621793.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICENETWORK se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -7.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ice Open Network (ICENETWORK)

No.751

$ 28.20M
$ 28.20M$ 28.20M

$ 234.93K
$ 234.93K$ 234.93K

$ 90.16M
$ 90.16M$ 90.16M

6.62B
6.62B 6.62B

21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ice Open Network je $ 28.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 234.93K. Količina u optjecaju ICENETWORK je 6.62B, s ukupnom količinom od 21150537435.26. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.16M.

Ice Open Network (ICENETWORK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ice Open Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000598-0.13%
30 dana$ -0.001286-23.18%
60 dana$ -0.001661-28.04%
90 dana$ -0.001616-27.49%
Ice Open Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ICENETWORK od $ -0.00000598 (-0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ice Open Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001286 (-23.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ice Open Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ICENETWORK od $ -0.001661 (-28.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ice Open Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001616 (-27.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ice Open Network (ICENETWORK)?

Pogledajte Ice Open Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ice Open Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ICENETWORK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ice Open Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ice Open Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ice Open Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ice Open Network (ICENETWORK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ice Open Network (ICENETWORK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ice Open Network.

Provjerite Ice Open Network predviđanje cijene sada!

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ice Open Network (ICENETWORK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICENETWORK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ice Open Network (ICENETWORK)

Tražiš kako kupiti Ice Open Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ice Open Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ICENETWORK u lokalnim valutama

1 Ice Open Network(ICENETWORK) u VND
112.180845
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u AUD
A$0.00647976
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u GBP
0.00311199
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u EUR
0.00362355
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u USD
$0.004263
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u MYR
RM0.01798986
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u TRY
0.17529456
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u JPY
¥0.626661
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u ARS
ARS$5.87189883
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u RUB
0.34346991
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u INR
0.375144
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u IDR
Rp69.88523472
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u KRW
5.93729325
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u PHP
0.24350256
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u EGP
￡E.0.20684076
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u BRL
R$0.02314809
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u CAD
C$0.00584031
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u BDT
0.51808239
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u NGN
6.51834015
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u COP
$17.12046378
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u ZAR
R.0.0750288
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u UAH
0.17636031
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u VES
Bs0.622398
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u CLP
$4.13511
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u PKR
Rs1.20796368
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u KZT
2.29438923
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u THB
฿0.1376949
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u TWD
NT$0.13053306
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u AED
د.إ0.01564521
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u CHF
Fr0.0034104
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u HKD
HK$0.03320877
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u AMD
֏1.62957438
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u MAD
.د.م0.03828174
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u MXN
$0.07941969
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u SAR
ريال0.01598625
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u PLN
0.01551732
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u RON
лв0.01845879
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u SEK
kr0.04002957
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u BGN
лв0.00711921
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u HUF
Ft1.43871987
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u CZK
0.08888355
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u KWD
د.ك0.001300215
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u ILS
0.01428105
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u AOA
Kz3.88602291
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u BHD
.د.ب0.001602888
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u BMD
$0.004263
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u DKK
kr0.02715531
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u HNL
L0.11152008
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u MUR
0.1952454
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u NAD
$0.07485828
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u NOK
kr0.04263
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u NZD
$0.00720447
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u PAB
B/.0.004263
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u PGK
K0.01803249
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u QAR
ر.ق0.01551732
1 Ice Open Network(ICENETWORK) u RSD
дин.0.42664104

Ice Open Network Resurs

Za dublje razumijevanje Ice Open Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ice Open Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ice Open Network

Koliko Ice Open Network (ICENETWORK) vrijedi danas?
Cijena ICENETWORK uživo u USD je 0.004263 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICENETWORK u USD?
Trenutačna cijena ICENETWORK u USD je $ 0.004263. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ice Open Network?
Tržišna kapitalizacija za ICENETWORK je $ 28.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICENETWORK?
Količina u optjecaju za ICENETWORK je 6.62B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICENETWORK?
ICENETWORK je postigao ATH cijenu od 0.31287622386434477 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICENETWORK?
ICENETWORK je vidio ATL cijenu od 0.002752095838621793 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICENETWORK?
24-satni obujam trgovanja za ICENETWORK je $ 234.93K USD.
Hoće li ICENETWORK još narasti ove godine?
ICENETWORK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICENETWORK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:49:59 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ICENETWORK u USD kalkulator

Iznos

ICENETWORK
ICENETWORK
USD
USD

1 ICENETWORK = 0.004263 USD

Trgujte ICENETWORK

ICENETWORKUSDT
$0.004268
$0.004268$0.004268
-0.09%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine