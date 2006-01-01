ICB Network (ICBX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ICB Network (ICBX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ICB Network (ICBX) Informacije ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Službena web stranica: https://www.icb.network/ Bijela knjiga: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Istraživač blokova: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Kupi ICBX odmah!

ICB Network (ICBX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ICB Network (ICBX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.82M $ 30.82M $ 30.82M Povijesni maksimum: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 Povijesni minimum: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Trenutna cijena: $ 0.0003082 $ 0.0003082 $ 0.0003082 Saznajte više o cijeni ICB Network (ICBX)

ICB Network (ICBX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ICB Network (ICBX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ICBX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ICBX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ICBX tokena, istražite ICBX cijenu tokena uživo!

