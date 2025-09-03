ICB Network (ICBX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003174. Tijekom protekla 24 sata, ICBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003101 i najviše cijene $ 0.0003298, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICBX je $ 0.000884643643879396, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000043342386939507.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICBX se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i +5.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ICB Network (ICBX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija ICB Network je $ 6.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.05K. Količina u optjecaju ICBX je 19.29B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.74M.
ICB Network (ICBX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ICB Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000002173
-0.67%
30 dana
$ -0.0000605
-16.01%
60 dana
$ +0.0001174
+58.70%
90 dana
$ +0.0001174
+58.70%
ICB Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ICBX od $ -0.000002173 (-0.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ICB Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000605 (-16.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ICB Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ICBX od $ +0.0001174 (+58.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ICB Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0001174 (+58.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ICB Network (ICBX)?
ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.
