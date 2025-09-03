Što je ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ICB Network (ICBX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ICB Network (ICBX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ICB Network.

Provjerite ICB Network predviđanje cijene sada!

ICB Network (ICBX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ICB Network (ICBX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICBX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

ICB Network Resurs

Za dublje razumijevanje ICB Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ICB Network Koliko ICB Network (ICBX) vrijedi danas? Cijena ICBX uživo u USD je 0.0003174 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ICBX u USD? $ 0.0003174 . Provjerite Trenutačna cijena ICBX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija ICB Network? Tržišna kapitalizacija za ICBX je $ 6.12M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ICBX? Količina u optjecaju za ICBX je 19.29B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICBX? ICBX je postigao ATH cijenu od 0.000884643643879396 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICBX? ICBX je vidio ATL cijenu od 0.000043342386939507 USD . Koliki je obujam trgovanja za ICBX? 24-satni obujam trgovanja za ICBX je $ 82.05K USD . Hoće li ICBX još narasti ove godine? ICBX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICBX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-02 19:30:00 Ažuriranja industrije Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

