ICB Network Logotip

ICB Network Cijena(ICBX)

1 ICBX u USD cijena uživo:

$0.0003174
$0.0003174$0.0003174
-0.68%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ICB Network (ICBX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:58:54 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003101
$ 0.0003101$ 0.0003101
24-satna najniža cijena
$ 0.0003298
$ 0.0003298$ 0.0003298
24-satna najviša cijena

$ 0.0003101
$ 0.0003101$ 0.0003101

$ 0.0003298
$ 0.0003298$ 0.0003298

$ 0.000884643643879396
$ 0.000884643643879396$ 0.000884643643879396

$ 0.000043342386939507
$ 0.000043342386939507$ 0.000043342386939507

+1.50%

-0.67%

+5.76%

+5.76%

ICB Network (ICBX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003174. Tijekom protekla 24 sata, ICBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003101 i najviše cijene $ 0.0003298, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICBX je $ 0.000884643643879396, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000043342386939507.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICBX se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i +5.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ICB Network (ICBX)

No.1337

$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M

$ 82.05K
$ 82.05K$ 82.05K

$ 31.74M
$ 31.74M$ 31.74M

19.29B
19.29B 19.29B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

19.29%

ICBX

Trenutačna tržišna kapitalizacija ICB Network je $ 6.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.05K. Količina u optjecaju ICBX je 19.29B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.74M.

ICB Network (ICBX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ICB Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000002173-0.67%
30 dana$ -0.0000605-16.01%
60 dana$ +0.0001174+58.70%
90 dana$ +0.0001174+58.70%
ICB Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ICBX od $ -0.000002173 (-0.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ICB Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000605 (-16.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ICB Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ICBX od $ +0.0001174 (+58.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ICB Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0001174 (+58.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ICB Network (ICBX)?

Pogledajte ICB Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ICB Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ICBX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ICB Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ICB Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ICB Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ICB Network (ICBX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ICB Network (ICBX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ICB Network.

Provjerite ICB Network predviđanje cijene sada!

ICB Network (ICBX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ICB Network (ICBX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICBX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ICB Network (ICBX)

Tražiš kako kupiti ICB Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ICB Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ICBX u lokalnim valutama

1 ICB Network(ICBX) u VND
8.352381
1 ICB Network(ICBX) u AUD
A$0.000485622
1 ICB Network(ICBX) u GBP
0.000234876
1 ICB Network(ICBX) u EUR
0.00026979
1 ICB Network(ICBX) u USD
$0.0003174
1 ICB Network(ICBX) u MYR
RM0.001339428
1 ICB Network(ICBX) u TRY
0.013067358
1 ICB Network(ICBX) u JPY
¥0.0469752
1 ICB Network(ICBX) u ARS
ARS$0.431248206
1 ICB Network(ICBX) u RUB
0.025563396
1 ICB Network(ICBX) u INR
0.027928026
1 ICB Network(ICBX) u IDR
Rp5.203277856
1 ICB Network(ICBX) u KRW
0.44267778
1 ICB Network(ICBX) u PHP
0.018212412
1 ICB Network(ICBX) u EGP
￡E.0.015400248
1 ICB Network(ICBX) u BRL
R$0.001733004
1 ICB Network(ICBX) u CAD
C$0.000434838
1 ICB Network(ICBX) u BDT
0.038602188
1 ICB Network(ICBX) u NGN
0.488307204
1 ICB Network(ICBX) u COP
$1.274697444
1 ICB Network(ICBX) u ZAR
R.0.005611632
1 ICB Network(ICBX) u UAH
0.01312449
1 ICB Network(ICBX) u VES
Bs0.0472926
1 ICB Network(ICBX) u CLP
$0.307878
1 ICB Network(ICBX) u PKR
Rs0.089811504
1 ICB Network(ICBX) u KZT
0.17138013
1 ICB Network(ICBX) u THB
฿0.010264716
1 ICB Network(ICBX) u TWD
NT$0.00976005
1 ICB Network(ICBX) u AED
د.إ0.001164858
1 ICB Network(ICBX) u CHF
Fr0.00025392
1 ICB Network(ICBX) u HKD
HK$0.00247572
1 ICB Network(ICBX) u AMD
֏0.12142137
1 ICB Network(ICBX) u MAD
.د.م0.002869296
1 ICB Network(ICBX) u MXN
$0.005938554
1 ICB Network(ICBX) u SAR
ريال0.00119025
1 ICB Network(ICBX) u PLN
0.001161684
1 ICB Network(ICBX) u RON
лв0.001383864
1 ICB Network(ICBX) u SEK
kr0.00299943
1 ICB Network(ICBX) u BGN
лв0.000533232
1 ICB Network(ICBX) u HUF
Ft0.10788426
1 ICB Network(ICBX) u CZK
0.006671748
1 ICB Network(ICBX) u KWD
د.ك0.000096807
1 ICB Network(ICBX) u ILS
0.001072812
1 ICB Network(ICBX) u AOA
Kz0.290392434
1 ICB Network(ICBX) u BHD
.د.ب0.0001193424
1 ICB Network(ICBX) u BMD
$0.0003174
1 ICB Network(ICBX) u DKK
kr0.002034534
1 ICB Network(ICBX) u HNL
L0.00836349
1 ICB Network(ICBX) u MUR
0.01455279
1 ICB Network(ICBX) u NAD
$0.005621154
1 ICB Network(ICBX) u NOK
kr0.003183522
1 ICB Network(ICBX) u NZD
$0.00053958
1 ICB Network(ICBX) u PAB
B/.0.0003174
1 ICB Network(ICBX) u PGK
K0.001329906
1 ICB Network(ICBX) u QAR
ر.ق0.001155336
1 ICB Network(ICBX) u RSD
дин.0.031952658

ICB Network Resurs

Za dublje razumijevanje ICB Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ICB Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ICB Network

Koliko ICB Network (ICBX) vrijedi danas?
Cijena ICBX uživo u USD je 0.0003174 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICBX u USD?
Trenutačna cijena ICBX u USD je $ 0.0003174. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ICB Network?
Tržišna kapitalizacija za ICBX je $ 6.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICBX?
Količina u optjecaju za ICBX je 19.29B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICBX?
ICBX je postigao ATH cijenu od 0.000884643643879396 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICBX?
ICBX je vidio ATL cijenu od 0.000043342386939507 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICBX?
24-satni obujam trgovanja za ICBX je $ 82.05K USD.
Hoće li ICBX još narasti ove godine?
ICBX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICBX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:58:54 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

