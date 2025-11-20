iShares Gold Trust Cijena danas

Trenutačna cijena iShares Gold Trust (IAUON) danas je $ 76.64, s promjenom od 0.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IAUON u USD je $ 76.64 po IAUON.

iShares Gold Trust trenutačno je na #1083 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9.16M, s količinom u optjecaju od 119.51K IAUON. Tijekom posljednja 24 sata, IAUON trgovao je između $ 76.21 (niska) i $ 77.83 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 82.53676920433921, dok je rekordna najniža cijena bila $ 66.2823140111318.

U kratkoročnim performansama, IAUON se kretao -0.24% u posljednjem satu i -3.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 73.70K.

Informacije o tržištu iShares Gold Trust (IAUON)

Poredak No.1083 Tržišna kapitalizacija $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M Obujam (24 sata) $ 73.70K$ 73.70K $ 73.70K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M Količina u optjecaju 119.51K 119.51K 119.51K Ukupna količina 119,509.99334731 119,509.99334731 119,509.99334731 Javni blockchain ETH

