iAI Center (IAI) Tokenomika

iAI Center (IAI) Informacije iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability. Službena web stranica: https://www.iai.center/ Bijela knjiga: https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1

iAI Center (IAI) Tokenomika i analiza cijena Tržišna kapitalizacija: -- Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.32M Povijesni maksimum: $ 0.03549 Povijesni minimum: -- Trenutna cijena: $ 0.003317

iAI Center (IAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iAI Center (IAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IAI tokena, istražite IAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IAI Jeste li zainteresirani za dodavanje iAI Center (IAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

iAI Center (IAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IAI povijest cijena odmah!

IAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IAI? Naša IAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IAI predviđanje cijene tokena odmah!

