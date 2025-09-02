Više o IAI

IAI Informacije o cijeni

IAI Bijela knjiga

IAI Službena web stranica

IAI Tokenomija

IAI Prognoza cijena

IAI Povijest

Vodič za kupnju IAI

Konverter IAI u fiducijarnu valutu

IAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

iAI Center Logotip

iAI Center Cijena(IAI)

1 IAI u USD cijena uživo:

$0.00328
$0.00328$0.00328
-1.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena iAI Center (IAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:59:01 (UTC+8)

iAI Center (IAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003267
$ 0.003267$ 0.003267
24-satna najniža cijena
$ 0.003516
$ 0.003516$ 0.003516
24-satna najviša cijena

$ 0.003267
$ 0.003267$ 0.003267

$ 0.003516
$ 0.003516$ 0.003516

--
----

--
----

-0.85%

-1.29%

-7.87%

-7.87%

iAI Center (IAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003282. Tijekom protekla 24 sata, IAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.003267 i najviše cijene $ 0.003516, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IAI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IAI se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -7.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iAI Center (IAI)

--
----

$ 65.84K
$ 65.84K$ 65.84K

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija iAI Center je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.84K. Količina u optjecaju IAI je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.28M.

iAI Center (IAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena iAI Center za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00004286-1.29%
30 dana$ -0.000748-18.57%
60 dana$ -0.001978-37.61%
90 dana$ -0.007438-69.39%
iAI Center promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IAI od $ -0.00004286 (-1.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

iAI Center 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000748 (-18.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

iAI Center 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IAI od $ -0.001978 (-37.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

iAI Center 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007438 (-69.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena iAI Center (IAI)?

Pogledajte iAI Center stranicu Povijest cijena sada.

Što je iAI Center (IAI)

iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.

iAI Center dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje iAI Center ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o iAI Center na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje iAI Center učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

iAI Center Predviđanje cijene (USD)

Koliko će iAI Center (IAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših iAI Center (IAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za iAI Center.

Provjerite iAI Center predviđanje cijene sada!

iAI Center (IAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike iAI Center (IAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti iAI Center (IAI)

Tražiš kako kupiti iAI Center? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti iAI Center na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IAI u lokalnim valutama

1 iAI Center(IAI) u VND
86.36583
1 iAI Center(IAI) u AUD
A$0.00498864
1 iAI Center(IAI) u GBP
0.00239586
1 iAI Center(IAI) u EUR
0.0027897
1 iAI Center(IAI) u USD
$0.003282
1 iAI Center(IAI) u MYR
RM0.01385004
1 iAI Center(IAI) u TRY
0.1350543
1 iAI Center(IAI) u JPY
¥0.482454
1 iAI Center(IAI) u ARS
ARS$4.52065962
1 iAI Center(IAI) u RUB
0.26443074
1 iAI Center(IAI) u INR
0.2891442
1 iAI Center(IAI) u IDR
Rp53.80327008
1 iAI Center(IAI) u KRW
4.5710055
1 iAI Center(IAI) u PHP
0.1878945
1 iAI Center(IAI) u EGP
￡E.0.15930828
1 iAI Center(IAI) u BRL
R$0.01785408
1 iAI Center(IAI) u CAD
C$0.00449634
1 iAI Center(IAI) u BDT
0.3995835
1 iAI Center(IAI) u NGN
5.02602198
1 iAI Center(IAI) u COP
$13.18070892
1 iAI Center(IAI) u ZAR
R.0.05773038
1 iAI Center(IAI) u UAH
0.1360389
1 iAI Center(IAI) u VES
Bs0.479172
1 iAI Center(IAI) u CLP
$3.176976
1 iAI Center(IAI) u PKR
Rs0.93156288
1 iAI Center(IAI) u KZT
1.77021234
1 iAI Center(IAI) u THB
฿0.10597578
1 iAI Center(IAI) u TWD
NT$0.10056048
1 iAI Center(IAI) u AED
د.إ0.01204494
1 iAI Center(IAI) u CHF
Fr0.0026256
1 iAI Center(IAI) u HKD
HK$0.02556678
1 iAI Center(IAI) u AMD
֏1.2555291
1 iAI Center(IAI) u MAD
.د.م0.029538
1 iAI Center(IAI) u MXN
$0.0612093
1 iAI Center(IAI) u SAR
ريال0.0123075
1 iAI Center(IAI) u PLN
0.01194648
1 iAI Center(IAI) u RON
лв0.01421106
1 iAI Center(IAI) u SEK
kr0.0308508
1 iAI Center(IAI) u BGN
лв0.00548094
1 iAI Center(IAI) u HUF
Ft1.10875806
1 iAI Center(IAI) u CZK
0.06849534
1 iAI Center(IAI) u KWD
د.ك0.00100101
1 iAI Center(IAI) u ILS
0.0109947
1 iAI Center(IAI) u AOA
Kz2.99177274
1 iAI Center(IAI) u BHD
.د.ب0.001237314
1 iAI Center(IAI) u BMD
$0.003282
1 iAI Center(IAI) u DKK
kr0.02090634
1 iAI Center(IAI) u HNL
L0.08602122
1 iAI Center(IAI) u MUR
0.1503156
1 iAI Center(IAI) u NAD
$0.0577632
1 iAI Center(IAI) u NOK
kr0.03278718
1 iAI Center(IAI) u NZD
$0.00554658
1 iAI Center(IAI) u PAB
B/.0.003282
1 iAI Center(IAI) u PGK
K0.01388286
1 iAI Center(IAI) u QAR
ر.ق0.0119793
1 iAI Center(IAI) u RSD
дин.0.32865948

iAI Center Resurs

Za dublje razumijevanje iAI Center, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena iAI Center web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o iAI Center

Koliko iAI Center (IAI) vrijedi danas?
Cijena IAI uživo u USD je 0.003282 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IAI u USD?
Trenutačna cijena IAI u USD je $ 0.003282. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija iAI Center?
Tržišna kapitalizacija za IAI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IAI?
Količina u optjecaju za IAI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IAI?
IAI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IAI?
IAI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za IAI?
24-satni obujam trgovanja za IAI je $ 65.84K USD.
Hoće li IAI još narasti ove godine?
IAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:59:01 (UTC+8)

iAI Center (IAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

IAI u USD kalkulator

Iznos

IAI
IAI
USD
USD

1 IAI = 0.003282 USD

Trgujte IAI

IAIUSDT
$0.00328
$0.00328$0.00328
-1.29%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine