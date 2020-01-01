HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Informacije Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives. Službena web stranica: https://www.hyperskidstoken.com/ Bijela knjiga: https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG Kupi HYPERSKIDS odmah!

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 313.00K $ 313.00K $ 313.00K Povijesni maksimum: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Povijesni minimum: $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 Trenutna cijena: $ 0.000313 $ 0.000313 $ 0.000313 Saznajte više o cijeni HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HYPERSKIDS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HYPERSKIDS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HYPERSKIDS tokena, istražite HYPERSKIDS cijenu tokena uživo!

