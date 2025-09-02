HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000266
24-satna najniža cijena
$ 0.000288
24-satna najviša cijena
$ 0.000266
$ 0.000288
$ 0.024004661749068318
$ 0.000005915438903127
0.00%
-0.36%
-88.57%
-88.57%
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000272. Tijekom protekla 24 sata, HYPERSKIDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.000266 i najviše cijene $ 0.000288, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HYPERSKIDS je $ 0.024004661749068318, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000005915438903127.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HYPERSKIDS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -88.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)
No.5160
$ 0.00
$ 932.21
$ 272.00K
0.00
999,987,622
999,987,426.744986
0.00%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija HYPERSKIDS je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 932.21. Količina u optjecaju HYPERSKIDS je 0.00, s ukupnom količinom od 999987426.744986. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 272.00K.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena HYPERSKIDS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000098
-0.36%
30 dana
$ -0.001018
-78.92%
60 dana
$ -0.001198
-81.50%
90 dana
$ -0.005418
-95.22%
HYPERSKIDS promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HYPERSKIDS od $ -0.00000098 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
HYPERSKIDS 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001018 (-78.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
HYPERSKIDS 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HYPERSKIDS od $ -0.001198 (-81.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
HYPERSKIDS 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005418 (-95.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)?
Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology.
Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.
HYPERSKIDS Predviđanje cijene (USD)
Koliko će HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HYPERSKIDS.
Razumijevanje tokenomike HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HYPERSKIDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
