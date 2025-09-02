Više o HYPE

Hyperliquid Cijena(HYPE)

1 HYPE u USD cijena uživo:

$42.97
$42.97$42.97
-2.95%1D
Grafikon aktualnih cijena Hyperliquid (HYPE)
Hyperliquid (HYPE) Informacije o cijeni (USD)

$ 42.51
$ 42.51$ 42.51
$ 45.49
$ 45.49$ 45.49
$ 42.51
$ 42.51$ 42.51

$ 45.49
$ 45.49$ 45.49

$ 51.07364384347339
$ 51.07364384347339$ 51.07364384347339

$ 3.2002764730895623
$ 3.2002764730895623$ 3.2002764730895623

+0.39%

-2.94%

-0.42%

-0.42%

Hyperliquid (HYPE) cijena u stvarnom vremenu je $ 42.96. Tijekom protekla 24 sata, HYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 42.51 i najviše cijene $ 45.49, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HYPE je $ 51.07364384347339, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.2002764730895623.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HYPE se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -2.94% u posljednjih 24 sata i -0.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyperliquid (HYPE)

No.12

$ 14.35B
$ 14.35B$ 14.35B

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 42.96B
$ 42.96B$ 42.96B

333.93M
333.93M 333.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,993,930
999,993,930 999,993,930

33.39%

0.39%

HYPEREVM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperliquid je $ 14.35B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.07M. Količina u optjecaju HYPE je 333.93M, s ukupnom količinom od 999993930. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.96B.

Hyperliquid (HYPE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hyperliquid za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.3061-2.94%
30 dana$ +6.02+16.29%
60 dana$ +2.73+6.78%
90 dana$ +6.85+18.96%
Hyperliquid promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HYPE od $ -1.3061 (-2.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hyperliquid 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +6.02 (+16.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hyperliquid 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HYPE od $ +2.73 (+6.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hyperliquid 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +6.85 (+18.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hyperliquid (HYPE)?

Pogledajte Hyperliquid stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Hyperliquid dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hyperliquid ulaganjima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HYPE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hyperliquid na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hyperliquid učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hyperliquid Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hyperliquid (HYPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hyperliquid (HYPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hyperliquid.

Provjerite Hyperliquid predviđanje cijene sada!

Hyperliquid (HYPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hyperliquid (HYPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HYPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hyperliquid (HYPE)

Tražiš kako kupiti Hyperliquid? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hyperliquid na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HYPE u lokalnim valutama

Hyperliquid Resurs

Za dublje razumijevanje Hyperliquid, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Hyperliquid web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hyperliquid

Koliko Hyperliquid (HYPE) vrijedi danas?
Cijena HYPE uživo u USD je 42.96 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HYPE u USD?
Trenutačna cijena HYPE u USD je $ 42.96. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hyperliquid?
Tržišna kapitalizacija za HYPE je $ 14.35B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HYPE?
Količina u optjecaju za HYPE je 333.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HYPE?
HYPE je postigao ATH cijenu od 51.07364384347339 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HYPE?
HYPE je vidio ATL cijenu od 3.2002764730895623 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HYPE?
24-satni obujam trgovanja za HYPE je $ 1.07M USD.
Hoće li HYPE još narasti ove godine?
HYPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HYPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hyperliquid (HYPE) Važna ažuriranja industrije

09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 HYPE = 42.96 USD

