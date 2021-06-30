HYDRA (HYDRA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HYDRA (HYDRA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HYDRA (HYDRA) Informacije Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Službena web stranica: https://hydrachain.org/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPJm6inJQDj_KY6vvCtLgnqTBJ-Afzn64XOROWKIag209ITp6053JovJpHuiLhIWf-oKvOR01kjvLg/pub Istraživač blokova: https://skynet.hydrachain.org/ Kupi HYDRA odmah!

HYDRA (HYDRA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HYDRA (HYDRA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Ukupna količina: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M Količina u optjecaju: $ 28.88M $ 28.88M $ 28.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Povijesni maksimum: $ 32.1 $ 32.1 $ 32.1 Povijesni minimum: $ 0.14448216877486206 $ 0.14448216877486206 $ 0.14448216877486206 Trenutna cijena: $ 0.1516 $ 0.1516 $ 0.1516 Saznajte više o cijeni HYDRA (HYDRA)

HYDRA (HYDRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HYDRA (HYDRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HYDRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HYDRA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HYDRA tokena, istražite HYDRA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HYDRA Jeste li zainteresirani za dodavanje HYDRA (HYDRA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HYDRA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HYDRA na MEXC-u odmah!

HYDRA (HYDRA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HYDRA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HYDRA povijest cijena odmah!

HYDRA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HYDRA? Naša HYDRA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HYDRA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!