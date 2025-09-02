Više o HYDRA

HYDRA Informacije o cijeni

HYDRA Bijela knjiga

HYDRA Službena web stranica

HYDRA Tokenomija

HYDRA Prognoza cijena

HYDRA Povijest

Vodič za kupnju HYDRA

Konverter HYDRA u fiducijarnu valutu

HYDRA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

HYDRA Logotip

HYDRA Cijena(HYDRA)

1 HYDRA u USD cijena uživo:

$0.1519
$0.1519$0.1519
+0.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena HYDRA (HYDRA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:38:23 (UTC+8)

HYDRA (HYDRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.151
$ 0.151$ 0.151
24-satna najniža cijena
$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529
24-satna najviša cijena

$ 0.151
$ 0.151$ 0.151

$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529

$ 52.17624526
$ 52.17624526$ 52.17624526

$ 0.14448216877486206
$ 0.14448216877486206$ 0.14448216877486206

-0.07%

+0.19%

-2.76%

-2.76%

HYDRA (HYDRA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.152. Tijekom protekla 24 sata, HYDRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.151 i najviše cijene $ 0.1529, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HYDRA je $ 52.17624526, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.14448216877486206.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HYDRA se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i -2.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HYDRA (HYDRA)

No.1469

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

$ 56.54K
$ 56.54K$ 56.54K

$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M

28.87M
28.87M 28.87M

32,017,031.13625194
32,017,031.13625194 32,017,031.13625194

2021-06-30 00:00:00

NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija HYDRA je $ 4.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.54K. Količina u optjecaju HYDRA je 28.87M, s ukupnom količinom od 32017031.13625194. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.87M.

HYDRA (HYDRA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena HYDRA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000288+0.19%
30 dana$ -0.0153-9.15%
60 dana$ -0.0317-17.26%
90 dana$ -0.0359-19.11%
HYDRA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HYDRA od $ +0.000288 (+0.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

HYDRA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0153 (-9.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

HYDRA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HYDRA od $ -0.0317 (-17.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

HYDRA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0359 (-19.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena HYDRA (HYDRA)?

Pogledajte HYDRA stranicu Povijest cijena sada.

Što je HYDRA (HYDRA)

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

HYDRA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje HYDRA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HYDRA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o HYDRA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje HYDRA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

HYDRA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HYDRA (HYDRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HYDRA (HYDRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HYDRA.

Provjerite HYDRA predviđanje cijene sada!

HYDRA (HYDRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HYDRA (HYDRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HYDRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti HYDRA (HYDRA)

Tražiš kako kupiti HYDRA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti HYDRA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HYDRA u lokalnim valutama

1 HYDRA(HYDRA) u VND
3,999.88
1 HYDRA(HYDRA) u AUD
A$0.23104
1 HYDRA(HYDRA) u GBP
0.11096
1 HYDRA(HYDRA) u EUR
0.1292
1 HYDRA(HYDRA) u USD
$0.152
1 HYDRA(HYDRA) u MYR
RM0.64144
1 HYDRA(HYDRA) u TRY
6.25328
1 HYDRA(HYDRA) u JPY
¥22.344
1 HYDRA(HYDRA) u ARS
ARS$209.36632
1 HYDRA(HYDRA) u RUB
12.24664
1 HYDRA(HYDRA) u INR
13.376
1 HYDRA(HYDRA) u IDR
Rp2,491.80288
1 HYDRA(HYDRA) u KRW
211.9944
1 HYDRA(HYDRA) u PHP
8.68224
1 HYDRA(HYDRA) u EGP
￡E.7.37504
1 HYDRA(HYDRA) u BRL
R$0.82536
1 HYDRA(HYDRA) u CAD
C$0.20824
1 HYDRA(HYDRA) u BDT
18.47256
1 HYDRA(HYDRA) u NGN
232.77128
1 HYDRA(HYDRA) u COP
$610.44112
1 HYDRA(HYDRA) u ZAR
R.2.67824
1 HYDRA(HYDRA) u UAH
6.28824
1 HYDRA(HYDRA) u VES
Bs22.192
1 HYDRA(HYDRA) u CLP
$147.44
1 HYDRA(HYDRA) u PKR
Rs43.07072
1 HYDRA(HYDRA) u KZT
81.80792
1 HYDRA(HYDRA) u THB
฿4.91112
1 HYDRA(HYDRA) u TWD
NT$4.65576
1 HYDRA(HYDRA) u AED
د.إ0.55784
1 HYDRA(HYDRA) u CHF
Fr0.1216
1 HYDRA(HYDRA) u HKD
HK$1.18408
1 HYDRA(HYDRA) u AMD
֏58.10352
1 HYDRA(HYDRA) u MAD
.د.م1.36496
1 HYDRA(HYDRA) u MXN
$2.8348
1 HYDRA(HYDRA) u SAR
ريال0.57
1 HYDRA(HYDRA) u PLN
0.55176
1 HYDRA(HYDRA) u RON
лв0.65816
1 HYDRA(HYDRA) u SEK
kr1.42728
1 HYDRA(HYDRA) u BGN
лв0.25384
1 HYDRA(HYDRA) u HUF
Ft51.28176
1 HYDRA(HYDRA) u CZK
3.1692
1 HYDRA(HYDRA) u KWD
د.ك0.04636
1 HYDRA(HYDRA) u ILS
0.5092
1 HYDRA(HYDRA) u AOA
Kz138.55864
1 HYDRA(HYDRA) u BHD
.د.ب0.057304
1 HYDRA(HYDRA) u BMD
$0.152
1 HYDRA(HYDRA) u DKK
kr0.96824
1 HYDRA(HYDRA) u HNL
L3.97632
1 HYDRA(HYDRA) u MUR
6.9616
1 HYDRA(HYDRA) u NAD
$2.66912
1 HYDRA(HYDRA) u NOK
kr1.51848
1 HYDRA(HYDRA) u NZD
$0.25688
1 HYDRA(HYDRA) u PAB
B/.0.152
1 HYDRA(HYDRA) u PGK
K0.64296
1 HYDRA(HYDRA) u QAR
ر.ق0.55328
1 HYDRA(HYDRA) u RSD
дин.15.2076

HYDRA Resurs

Za dublje razumijevanje HYDRA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena HYDRA web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HYDRA

Koliko HYDRA (HYDRA) vrijedi danas?
Cijena HYDRA uživo u USD je 0.152 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HYDRA u USD?
Trenutačna cijena HYDRA u USD je $ 0.152. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HYDRA?
Tržišna kapitalizacija za HYDRA je $ 4.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HYDRA?
Količina u optjecaju za HYDRA je 28.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HYDRA?
HYDRA je postigao ATH cijenu od 52.17624526 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HYDRA?
HYDRA je vidio ATL cijenu od 0.14448216877486206 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HYDRA?
24-satni obujam trgovanja za HYDRA je $ 56.54K USD.
Hoće li HYDRA još narasti ove godine?
HYDRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HYDRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:38:23 (UTC+8)

HYDRA (HYDRA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HYDRA u USD kalkulator

Iznos

HYDRA
HYDRA
USD
USD

1 HYDRA = 0.152 USD

Trgujte HYDRA

HYDRAUSDT
$0.1519
$0.1519$0.1519
+0.13%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine