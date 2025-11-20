Hybrid Cijena danas

Trenutačna cijena Hybrid (HYB) danas je $ 0.00010094, s promjenom od 0.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HYB u USD je $ 0.00010094 po HYB.

Hybrid trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- HYB. Tijekom posljednja 24 sata, HYB trgovao je između $ 0.00010072 (niska) i $ 0.00010146 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, HYB se kretao -0.31% u posljednjem satu i -10.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.89K.

Informacije o tržištu Hybrid (HYB)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hybrid je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.89K. Količina u optjecaju HYB je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.94K.