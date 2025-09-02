Što je Honeyland (HXD)

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Honeyland (HXD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Honeyland (HXD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HXD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Honeyland Resurs

Za dublje razumijevanje Honeyland, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Honeyland Koliko Honeyland (HXD) vrijedi danas? Cijena HXD uživo u USD je 0.00369 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena HXD u USD? $ 0.00369 . Provjerite Trenutačna cijena HXD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Honeyland? Tržišna kapitalizacija za HXD je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za HXD? Količina u optjecaju za HXD je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HXD? HXD je postigao ATH cijenu od 0.35171972537655316 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HXD? HXD je vidio ATL cijenu od 0.002741222502780159 USD . Koliki je obujam trgovanja za HXD? 24-satni obujam trgovanja za HXD je $ 1.48K USD . Hoće li HXD još narasti ove godine? HXD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HXD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

