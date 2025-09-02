Više o HXD

Honeyland Logotip

Honeyland Cijena(HXD)

1 HXD u USD cijena uživo:

$0.00369
$0.00369$0.00369
-2.38%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Honeyland (HXD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:47:48 (UTC+8)

Honeyland (HXD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00369
$ 0.00369$ 0.00369
24-satna najniža cijena
$ 0.00448
$ 0.00448$ 0.00448
24-satna najviša cijena

$ 0.00369
$ 0.00369$ 0.00369

$ 0.00448
$ 0.00448$ 0.00448

$ 0.35171972537655316
$ 0.35171972537655316$ 0.35171972537655316

$ 0.002741222502780159
$ 0.002741222502780159$ 0.002741222502780159

0.00%

-2.38%

+15.31%

+15.31%

Honeyland (HXD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00369. Tijekom protekla 24 sata, HXDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00369 i najviše cijene $ 0.00448, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HXD je $ 0.35171972537655316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002741222502780159.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HXD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.38% u posljednjih 24 sata i +15.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Honeyland (HXD)

No.4535

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.48K
$ 1.48K$ 1.48K

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Honeyland je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.48K. Količina u optjecaju HXD je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.69M.

Honeyland (HXD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Honeyland za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00008996-2.38%
30 dana$ -0.0002-5.15%
60 dana$ +0.00019+5.42%
90 dana$ -0.00046-11.09%
Honeyland promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HXD od $ -0.00008996 (-2.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Honeyland 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0002 (-5.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Honeyland 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HXD od $ +0.00019 (+5.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Honeyland 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00046 (-11.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Honeyland (HXD)?

Pogledajte Honeyland stranicu Povijest cijena sada.

Što je Honeyland (HXD)

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Honeyland dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Honeyland ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HXD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Honeyland na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Honeyland učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Honeyland Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Honeyland (HXD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Honeyland (HXD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Honeyland.

Provjerite Honeyland predviđanje cijene sada!

Honeyland (HXD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Honeyland (HXD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HXD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Honeyland (HXD)

Tražiš kako kupiti Honeyland? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Honeyland na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HXD u lokalnim valutama

1 Honeyland(HXD) u VND
97.10235
1 Honeyland(HXD) u AUD
A$0.0056088
1 Honeyland(HXD) u GBP
0.0026937
1 Honeyland(HXD) u EUR
0.0031365
1 Honeyland(HXD) u USD
$0.00369
1 Honeyland(HXD) u MYR
RM0.0155718
1 Honeyland(HXD) u TRY
0.1518435
1 Honeyland(HXD) u JPY
¥0.54243
1 Honeyland(HXD) u ARS
ARS$5.0826429
1 Honeyland(HXD) u RUB
0.2972664
1 Honeyland(HXD) u INR
0.3247938
1 Honeyland(HXD) u IDR
Rp60.4917936
1 Honeyland(HXD) u KRW
5.146443
1 Honeyland(HXD) u PHP
0.2108097
1 Honeyland(HXD) u EGP
￡E.0.1790757
1 Honeyland(HXD) u BRL
R$0.0200367
1 Honeyland(HXD) u CAD
C$0.0050553
1 Honeyland(HXD) u BDT
0.4484457
1 Honeyland(HXD) u NGN
5.6508291
1 Honeyland(HXD) u COP
$14.8192614
1 Honeyland(HXD) u ZAR
R.0.064944
1 Honeyland(HXD) u UAH
0.1528767
1 Honeyland(HXD) u VES
Bs0.53874
1 Honeyland(HXD) u CLP
$3.57192
1 Honeyland(HXD) u PKR
Rs1.0470744
1 Honeyland(HXD) u KZT
1.9892052
1 Honeyland(HXD) u THB
฿0.1191501
1 Honeyland(HXD) u TWD
NT$0.1130616
1 Honeyland(HXD) u AED
د.إ0.0135423
1 Honeyland(HXD) u CHF
Fr0.002952
1 Honeyland(HXD) u HKD
HK$0.0287451
1 Honeyland(HXD) u AMD
֏1.4105394
1 Honeyland(HXD) u MAD
.د.م0.0331362
1 Honeyland(HXD) u MXN
$0.0688185
1 Honeyland(HXD) u SAR
ريال0.0138375
1 Honeyland(HXD) u PLN
0.0134316
1 Honeyland(HXD) u RON
лв0.0159777
1 Honeyland(HXD) u SEK
kr0.0346491
1 Honeyland(HXD) u BGN
лв0.0061623
1 Honeyland(HXD) u HUF
Ft1.245744
1 Honeyland(HXD) u CZK
0.0769734
1 Honeyland(HXD) u KWD
د.ك0.00112545
1 Honeyland(HXD) u ILS
0.0123615
1 Honeyland(HXD) u AOA
Kz3.3636933
1 Honeyland(HXD) u BHD
.د.ب0.00139113
1 Honeyland(HXD) u BMD
$0.00369
1 Honeyland(HXD) u DKK
kr0.0235053
1 Honeyland(HXD) u HNL
L0.096678
1 Honeyland(HXD) u MUR
0.169002
1 Honeyland(HXD) u NAD
$0.0649071
1 Honeyland(HXD) u NOK
kr0.0368631
1 Honeyland(HXD) u NZD
$0.0062361
1 Honeyland(HXD) u PAB
B/.0.00369
1 Honeyland(HXD) u PGK
K0.0156087
1 Honeyland(HXD) u QAR
ر.ق0.0134316
1 Honeyland(HXD) u RSD
дин.0.3692952

Honeyland Resurs

Za dublje razumijevanje Honeyland, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Honeyland web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Honeyland

Koliko Honeyland (HXD) vrijedi danas?
Cijena HXD uživo u USD je 0.00369 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HXD u USD?
Trenutačna cijena HXD u USD je $ 0.00369. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Honeyland?
Tržišna kapitalizacija za HXD je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HXD?
Količina u optjecaju za HXD je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HXD?
HXD je postigao ATH cijenu od 0.35171972537655316 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HXD?
HXD je vidio ATL cijenu od 0.002741222502780159 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HXD?
24-satni obujam trgovanja za HXD je $ 1.48K USD.
Hoće li HXD još narasti ove godine?
HXD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HXD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

