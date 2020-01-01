Hivello (HVLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hivello (HVLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hivello (HVLO) Informacije Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Službena web stranica: https://hivello.com Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Kupi HVLO odmah!

Hivello (HVLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hivello (HVLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 395.21K $ 395.21K $ 395.21K Ukupna količina: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Količina u optjecaju: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Povijesni maksimum: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Povijesni minimum: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Trenutna cijena: $ 0.0003645 $ 0.0003645 $ 0.0003645 Saznajte više o cijeni Hivello (HVLO)

Hivello (HVLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hivello (HVLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HVLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HVLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HVLO tokena, istražite HVLO cijenu tokena uživo!

