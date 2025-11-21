HUMP AI (HUMP) Tokenomika

HUMP AI (HUMP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u HUMP AI (HUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:22:05 (UTC+8)
HUMP AI (HUMP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HUMP AI (HUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 95.00K
$ 95.00K$ 95.00K
Povijesni maksimum:
$ 850
$ 850$ 850
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.000019
$ 0.000019$ 0.000019

HUMP AI (HUMP) Informacije

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

Službena web stranica:
https://www.humptydumpty.world/
Bijela knjiga:
https://humptydumpty.gitbook.io/humptydumpty-docs/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x836292f5bf88c9978a873dcd965b4b0e4269b508

HUMP AI (HUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike HUMP AI (HUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HUMP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HUMP tokena, istražite HUMP cijenu tokena uživo!

Analiza povijesti cijena HUMP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

Želite li znati u kojem smjeru ide HUMP? Naša HUMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

