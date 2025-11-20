HUMP AI Cijena danas

Trenutačna cijena HUMP AI (HUMP) danas je $ 0.000022, s promjenom od 4.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HUMP u USD je $ 0.000022 po HUMP.

HUMP AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- HUMP. Tijekom posljednja 24 sata, HUMP trgovao je između $ 0.00002 (niska) i $ 0.000025 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, HUMP se kretao 0.00% u posljednjem satu i -15.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.72K.

Informacije o tržištu HUMP AI (HUMP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.72K$ 1.72K $ 1.72K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.00K$ 110.00K $ 110.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija HUMP AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.72K. Količina u optjecaju HUMP je --, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.00K.