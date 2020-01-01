Huma Finance (HUMA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Huma Finance (HUMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Huma Finance (HUMA) Informacije Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Službena web stranica: https://huma.finance/ Bijela knjiga: https://docs.huma.finance Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw Kupi HUMA odmah!

Huma Finance (HUMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Huma Finance (HUMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 53.66M $ 53.66M $ 53.66M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 239.20M $ 239.20M $ 239.20M Povijesni maksimum: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 Povijesni minimum: $ 0.02283000415356628 $ 0.02283000415356628 $ 0.02283000415356628 Trenutna cijena: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 Saznajte više o cijeni Huma Finance (HUMA)

Huma Finance (HUMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Huma Finance (HUMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HUMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HUMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HUMA tokena, istražite HUMA cijenu tokena uživo!

Huma Finance (HUMA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HUMA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HUMA povijest cijena odmah!

