Što je Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance (HUMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Huma Finance (HUMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Huma Finance (HUMA)

Tražiš kako kupiti Huma Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Huma Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HUMA u lokalnim valutama

Huma Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Huma Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Huma Finance Koliko Huma Finance (HUMA) vrijedi danas? Cijena HUMA uživo u USD je 0.02402 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena HUMA u USD? $ 0.02402 . Provjerite Trenutačna cijena HUMA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Huma Finance? Tržišna kapitalizacija za HUMA je $ 53.88M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za HUMA? Količina u optjecaju za HUMA je 2.24B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUMA? HUMA je postigao ATH cijenu od 0.06927111521862415 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUMA? HUMA je vidio ATL cijenu od 0.02283000415356628 USD . Koliki je obujam trgovanja za HUMA? 24-satni obujam trgovanja za HUMA je $ 2.52M USD . Hoće li HUMA još narasti ove godine? HUMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Huma Finance (HUMA) Važna ažuriranja industrije

