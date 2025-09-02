Više o HUMA

HUMA Informacije o cijeni

HUMA Bijela knjiga

HUMA Službena web stranica

HUMA Tokenomija

HUMA Prognoza cijena

HUMA Povijest

Vodič za kupnju HUMA

Konverter HUMA u fiducijarnu valutu

HUMA Spot trgovanje

HUMA USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Huma Finance Logotip

Huma Finance Cijena(HUMA)

1 HUMA u USD cijena uživo:

$0.02401
$0.02401$0.02401
+1.69%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Huma Finance (HUMA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:47:40 (UTC+8)

Huma Finance (HUMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02315
$ 0.02315$ 0.02315
24-satna najniža cijena
$ 0.0249
$ 0.0249$ 0.0249
24-satna najviša cijena

$ 0.02315
$ 0.02315$ 0.02315

$ 0.0249
$ 0.0249$ 0.0249

$ 0.06927111521862415
$ 0.06927111521862415$ 0.06927111521862415

$ 0.02283000415356628
$ 0.02283000415356628$ 0.02283000415356628

+0.37%

+1.69%

+1.13%

+1.13%

Huma Finance (HUMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02402. Tijekom protekla 24 sata, HUMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02315 i najviše cijene $ 0.0249, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUMA je $ 0.06927111521862415, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02283000415356628.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUMA se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +1.69% u posljednjih 24 sata i +1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Huma Finance (HUMA)

No.535

$ 53.88M
$ 53.88M$ 53.88M

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 240.20M
$ 240.20M$ 240.20M

2.24B
2.24B 2.24B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,997,785.50501
9,999,997,785.50501 9,999,997,785.50501

22.43%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Huma Finance je $ 53.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.52M. Količina u optjecaju HUMA je 2.24B, s ukupnom količinom od 9999997785.50501. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.20M.

Huma Finance (HUMA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Huma Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000399+1.69%
30 dana$ -0.00817-25.39%
60 dana$ -0.00916-27.61%
90 dana$ -0.01772-42.46%
Huma Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HUMA od $ +0.000399 (+1.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Huma Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00817 (-25.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Huma Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HUMA od $ -0.00916 (-27.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Huma Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01772 (-42.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Huma Finance (HUMA)?

Pogledajte Huma Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Huma Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HUMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Huma Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Huma Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Huma Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Huma Finance (HUMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Huma Finance (HUMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Huma Finance.

Provjerite Huma Finance predviđanje cijene sada!

Huma Finance (HUMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Huma Finance (HUMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Huma Finance (HUMA)

Tražiš kako kupiti Huma Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Huma Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HUMA u lokalnim valutama

1 Huma Finance(HUMA) u VND
632.0863
1 Huma Finance(HUMA) u AUD
A$0.0365104
1 Huma Finance(HUMA) u GBP
0.0175346
1 Huma Finance(HUMA) u EUR
0.020417
1 Huma Finance(HUMA) u USD
$0.02402
1 Huma Finance(HUMA) u MYR
RM0.1013644
1 Huma Finance(HUMA) u TRY
0.988423
1 Huma Finance(HUMA) u JPY
¥3.53094
1 Huma Finance(HUMA) u ARS
ARS$33.0853882
1 Huma Finance(HUMA) u RUB
1.9350512
1 Huma Finance(HUMA) u INR
2.1142404
1 Huma Finance(HUMA) u IDR
Rp393.7704288
1 Huma Finance(HUMA) u KRW
33.500694
1 Huma Finance(HUMA) u PHP
1.3722626
1 Huma Finance(HUMA) u EGP
￡E.1.1656906
1 Huma Finance(HUMA) u BRL
R$0.1304286
1 Huma Finance(HUMA) u CAD
C$0.0329074
1 Huma Finance(HUMA) u BDT
2.9191506
1 Huma Finance(HUMA) u NGN
36.7839878
1 Huma Finance(HUMA) u COP
$96.4657612
1 Huma Finance(HUMA) u ZAR
R.0.422752
1 Huma Finance(HUMA) u UAH
0.9951486
1 Huma Finance(HUMA) u VES
Bs3.50692
1 Huma Finance(HUMA) u CLP
$23.25136
1 Huma Finance(HUMA) u PKR
Rs6.8159152
1 Huma Finance(HUMA) u KZT
12.9487016
1 Huma Finance(HUMA) u THB
฿0.7756058
1 Huma Finance(HUMA) u TWD
NT$0.7359728
1 Huma Finance(HUMA) u AED
د.إ0.0881534
1 Huma Finance(HUMA) u CHF
Fr0.019216
1 Huma Finance(HUMA) u HKD
HK$0.1871158
1 Huma Finance(HUMA) u AMD
֏9.1818852
1 Huma Finance(HUMA) u MAD
.د.م0.2156996
1 Huma Finance(HUMA) u MXN
$0.447973
1 Huma Finance(HUMA) u SAR
ريال0.090075
1 Huma Finance(HUMA) u PLN
0.0874328
1 Huma Finance(HUMA) u RON
лв0.1040066
1 Huma Finance(HUMA) u SEK
kr0.2255478
1 Huma Finance(HUMA) u BGN
лв0.0401134
1 Huma Finance(HUMA) u HUF
Ft8.109152
1 Huma Finance(HUMA) u CZK
0.5010572
1 Huma Finance(HUMA) u KWD
د.ك0.0073261
1 Huma Finance(HUMA) u ILS
0.080467
1 Huma Finance(HUMA) u AOA
Kz21.8959114
1 Huma Finance(HUMA) u BHD
.د.ب0.00905554
1 Huma Finance(HUMA) u BMD
$0.02402
1 Huma Finance(HUMA) u DKK
kr0.1530074
1 Huma Finance(HUMA) u HNL
L0.629324
1 Huma Finance(HUMA) u MUR
1.100116
1 Huma Finance(HUMA) u NAD
$0.4225118
1 Huma Finance(HUMA) u NOK
kr0.2399598
1 Huma Finance(HUMA) u NZD
$0.0405938
1 Huma Finance(HUMA) u PAB
B/.0.02402
1 Huma Finance(HUMA) u PGK
K0.1016046
1 Huma Finance(HUMA) u QAR
ر.ق0.0874328
1 Huma Finance(HUMA) u RSD
дин.2.4039216

Huma Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Huma Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Huma Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Huma Finance

Koliko Huma Finance (HUMA) vrijedi danas?
Cijena HUMA uživo u USD je 0.02402 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUMA u USD?
Trenutačna cijena HUMA u USD je $ 0.02402. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Huma Finance?
Tržišna kapitalizacija za HUMA je $ 53.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUMA?
Količina u optjecaju za HUMA je 2.24B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUMA?
HUMA je postigao ATH cijenu od 0.06927111521862415 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUMA?
HUMA je vidio ATL cijenu od 0.02283000415356628 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUMA?
24-satni obujam trgovanja za HUMA je $ 2.52M USD.
Hoće li HUMA još narasti ove godine?
HUMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:47:40 (UTC+8)

Huma Finance (HUMA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HUMA u USD kalkulator

Iznos

HUMA
HUMA
USD
USD

1 HUMA = 0.02402 USD

Trgujte HUMA

HUMAUSDC
$0.02397
$0.02397$0.02397
+1.52%
HUMAUSDT
$0.02401
$0.02401$0.02401
+1.73%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine