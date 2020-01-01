Chihuahua (HUAHUA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chihuahua (HUAHUA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chihuahua (HUAHUA) Informacije Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain. Službena web stranica: https://www.chihuahua.wtf/ Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/chihuahua Kupi HUAHUA odmah!

Chihuahua (HUAHUA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chihuahua (HUAHUA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Ukupna količina: $ 103.00B $ 103.00B $ 103.00B Količina u optjecaju: $ 93.55B $ 93.55B $ 93.55B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Povijesni maksimum: $ 0.006378 $ 0.006378 $ 0.006378 Povijesni minimum: $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 Trenutna cijena: $ 0.00002372 $ 0.00002372 $ 0.00002372 Saznajte više o cijeni Chihuahua (HUAHUA)

Chihuahua (HUAHUA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chihuahua (HUAHUA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HUAHUA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HUAHUA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HUAHUA tokena, istražite HUAHUA cijenu tokena uživo!

