Hatom (HTM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hatom (HTM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hatom (HTM) Informacije Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Službena web stranica: http://hatom.com/ Bijela knjiga: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Istraživač blokova: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Kupi HTM odmah!

Hatom (HTM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hatom (HTM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M Povijesni maksimum: $ 3.569 $ 3.569 $ 3.569 Povijesni minimum: $ 0.08244829081797106 $ 0.08244829081797106 $ 0.08244829081797106 Trenutna cijena: $ 0.0862 $ 0.0862 $ 0.0862 Saznajte više o cijeni Hatom (HTM)

Hatom (HTM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hatom (HTM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HTM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HTM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HTM tokena, istražite HTM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HTM Jeste li zainteresirani za dodavanje Hatom (HTM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HTM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HTM na MEXC-u odmah!

Hatom (HTM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HTM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HTM povijest cijena odmah!

HTM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HTM? Naša HTM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HTM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!