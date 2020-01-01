HIRO (HRT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HIRO (HRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HIRO (HRT) Informacije HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology. Službena web stranica: https://hiro-token.com/ Bijela knjiga: https://hiros-organization-1.gitbook.io/hiro-whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x40787b15b30835c8da910b3da62c7d5691cc5c65

HIRO (HRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HIRO (HRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 540.00K $ 540.00K $ 540.00K Povijesni maksimum: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Povijesni minimum: $ 0.00003254444356594 $ 0.00003254444356594 $ 0.00003254444356594 Trenutna cijena: $ 0.00054 $ 0.00054 $ 0.00054

HIRO (HRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HIRO (HRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HRT tokena, istražite HRT cijenu tokena uživo!

HIRO (HRT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HRT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

HRT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HRT? Naša HRT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

