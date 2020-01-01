Metaverse HQ (HQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metaverse HQ (HQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Metaverse HQ (HQ) Informacije The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization. Službena web stranica: https://app.mvhq.io/ Bijela knjiga: https://litepaper.mvhq.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xde6AcEAF7F2dCEB3d425643C5F85351f2B38FcdE Kupi HQ odmah!

Metaverse HQ (HQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metaverse HQ (HQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Povijesni maksimum: $ 0.276 $ 0.276 $ 0.276 Povijesni minimum: $ 0.000929013700379791 $ 0.000929013700379791 $ 0.000929013700379791 Trenutna cijena: $ 0.001194 $ 0.001194 $ 0.001194 Saznajte više o cijeni Metaverse HQ (HQ)

Metaverse HQ (HQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metaverse HQ (HQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HQ tokena, istražite HQ cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HQ Jeste li zainteresirani za dodavanje Metaverse HQ (HQ) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HQ, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HQ na MEXC-u odmah!

Metaverse HQ (HQ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HQ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HQ povijest cijena odmah!

HQ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HQ? Naša HQ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HQ predviđanje cijene tokena odmah!

