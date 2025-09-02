Više o HQ

HQ Informacije o cijeni

HQ Bijela knjiga

HQ Službena web stranica

HQ Tokenomija

HQ Prognoza cijena

HQ Povijest

Vodič za kupnju HQ

Konverter HQ u fiducijarnu valutu

HQ Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Metaverse HQ Logotip

Metaverse HQ Cijena(HQ)

1 HQ u USD cijena uživo:

$0.001248
$0.001248$0.001248
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Metaverse HQ (HQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:58:18 (UTC+8)

Metaverse HQ (HQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001248
$ 0.001248$ 0.001248
24-satna najniža cijena
$ 0.001328
$ 0.001328$ 0.001328
24-satna najviša cijena

$ 0.001248
$ 0.001248$ 0.001248

$ 0.001328
$ 0.001328$ 0.001328

$ 0.013291326792334588
$ 0.013291326792334588$ 0.013291326792334588

$ 0.000929013700379791
$ 0.000929013700379791$ 0.000929013700379791

0.00%

0.00%

-11.99%

-11.99%

Metaverse HQ (HQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001248. Tijekom protekla 24 sata, HQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001248 i najviše cijene $ 0.001328, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HQ je $ 0.013291326792334588, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000929013700379791.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HQ se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -11.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metaverse HQ (HQ)

No.4672

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.43
$ 18.43$ 18.43

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metaverse HQ je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 18.43. Količina u optjecaju HQ je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.

Metaverse HQ (HQ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Metaverse HQ za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000301-19.44%
60 dana$ -0.000516-29.26%
90 dana$ -0.00106-45.93%
Metaverse HQ promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HQ od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Metaverse HQ 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000301 (-19.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Metaverse HQ 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HQ od $ -0.000516 (-29.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Metaverse HQ 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00106 (-45.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Metaverse HQ (HQ)?

Pogledajte Metaverse HQ stranicu Povijest cijena sada.

Što je Metaverse HQ (HQ)

The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization.

Metaverse HQ dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Metaverse HQ ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HQ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Metaverse HQ na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Metaverse HQ učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Metaverse HQ Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Metaverse HQ (HQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Metaverse HQ (HQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Metaverse HQ.

Provjerite Metaverse HQ predviđanje cijene sada!

Metaverse HQ (HQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Metaverse HQ (HQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Metaverse HQ (HQ)

Tražiš kako kupiti Metaverse HQ? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Metaverse HQ na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HQ u lokalnim valutama

1 Metaverse HQ(HQ) u VND
32.84112
1 Metaverse HQ(HQ) u AUD
A$0.00189696
1 Metaverse HQ(HQ) u GBP
0.00091104
1 Metaverse HQ(HQ) u EUR
0.0010608
1 Metaverse HQ(HQ) u USD
$0.001248
1 Metaverse HQ(HQ) u MYR
RM0.00526656
1 Metaverse HQ(HQ) u TRY
0.0513552
1 Metaverse HQ(HQ) u JPY
¥0.183456
1 Metaverse HQ(HQ) u ARS
ARS$1.71900768
1 Metaverse HQ(HQ) u RUB
0.10055136
1 Metaverse HQ(HQ) u INR
0.1099488
1 Metaverse HQ(HQ) u IDR
Rp20.45901312
1 Metaverse HQ(HQ) u KRW
1.738152
1 Metaverse HQ(HQ) u PHP
0.071448
1 Metaverse HQ(HQ) u EGP
￡E.0.06057792
1 Metaverse HQ(HQ) u BRL
R$0.00678912
1 Metaverse HQ(HQ) u CAD
C$0.00170976
1 Metaverse HQ(HQ) u BDT
0.151944
1 Metaverse HQ(HQ) u NGN
1.91117472
1 Metaverse HQ(HQ) u COP
$5.01204288
1 Metaverse HQ(HQ) u ZAR
R.0.02195232
1 Metaverse HQ(HQ) u UAH
0.0517296
1 Metaverse HQ(HQ) u VES
Bs0.182208
1 Metaverse HQ(HQ) u CLP
$1.208064
1 Metaverse HQ(HQ) u PKR
Rs0.35423232
1 Metaverse HQ(HQ) u KZT
0.67313376
1 Metaverse HQ(HQ) u THB
฿0.04029792
1 Metaverse HQ(HQ) u TWD
NT$0.03823872
1 Metaverse HQ(HQ) u AED
د.إ0.00458016
1 Metaverse HQ(HQ) u CHF
Fr0.0009984
1 Metaverse HQ(HQ) u HKD
HK$0.00972192
1 Metaverse HQ(HQ) u AMD
֏0.4774224
1 Metaverse HQ(HQ) u MAD
.د.م0.011232
1 Metaverse HQ(HQ) u MXN
$0.0232752
1 Metaverse HQ(HQ) u SAR
ريال0.00468
1 Metaverse HQ(HQ) u PLN
0.00454272
1 Metaverse HQ(HQ) u RON
лв0.00540384
1 Metaverse HQ(HQ) u SEK
kr0.0117312
1 Metaverse HQ(HQ) u BGN
лв0.00208416
1 Metaverse HQ(HQ) u HUF
Ft0.42161184
1 Metaverse HQ(HQ) u CZK
0.02604576
1 Metaverse HQ(HQ) u KWD
د.ك0.00038064
1 Metaverse HQ(HQ) u ILS
0.0041808
1 Metaverse HQ(HQ) u AOA
Kz1.13763936
1 Metaverse HQ(HQ) u BHD
.د.ب0.000470496
1 Metaverse HQ(HQ) u BMD
$0.001248
1 Metaverse HQ(HQ) u DKK
kr0.00794976
1 Metaverse HQ(HQ) u HNL
L0.03271008
1 Metaverse HQ(HQ) u MUR
0.0571584
1 Metaverse HQ(HQ) u NAD
$0.0219648
1 Metaverse HQ(HQ) u NOK
kr0.01246752
1 Metaverse HQ(HQ) u NZD
$0.00210912
1 Metaverse HQ(HQ) u PAB
B/.0.001248
1 Metaverse HQ(HQ) u PGK
K0.00527904
1 Metaverse HQ(HQ) u QAR
ر.ق0.0045552
1 Metaverse HQ(HQ) u RSD
дин.0.12497472

Metaverse HQ Resurs

Za dublje razumijevanje Metaverse HQ, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Metaverse HQ web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Metaverse HQ

Koliko Metaverse HQ (HQ) vrijedi danas?
Cijena HQ uživo u USD je 0.001248 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HQ u USD?
Trenutačna cijena HQ u USD je $ 0.001248. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Metaverse HQ?
Tržišna kapitalizacija za HQ je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HQ?
Količina u optjecaju za HQ je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HQ?
HQ je postigao ATH cijenu od 0.013291326792334588 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HQ?
HQ je vidio ATL cijenu od 0.000929013700379791 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HQ?
24-satni obujam trgovanja za HQ je $ 18.43 USD.
Hoće li HQ još narasti ove godine?
HQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:58:18 (UTC+8)

Metaverse HQ (HQ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HQ u USD kalkulator

Iznos

HQ
HQ
USD
USD

1 HQ = 0.001248 USD

Trgujte HQ

HQUSDT
$0.001248
$0.001248$0.001248
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine