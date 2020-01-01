Holo Token (HOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Holo Token (HOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Holo Token (HOT) Informacije Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Službena web stranica: https://holochain.org/ Bijela knjiga: https://holo.host/whitepapers/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Kupi HOT odmah!

Holo Token (HOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Holo Token (HOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 161.53M $ 161.53M $ 161.53M Ukupna količina: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B Količina u optjecaju: $ 175.03B $ 175.03B $ 175.03B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 163.92M $ 163.92M $ 163.92M Povijesni maksimum: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Povijesni minimum: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Trenutna cijena: $ 0.0009229 $ 0.0009229 $ 0.0009229 Saznajte više o cijeni Holo Token (HOT)

Holo Token (HOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Holo Token (HOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOT tokena, istražite HOT cijenu tokena uživo!

