HOPR Token (HOPR) Informacije HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Službena web stranica: https://hoprnet.org/ Bijela knjiga: https://docs.hoprnet.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Kupi HOPR odmah!

HOPR Token (HOPR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HOPR Token (HOPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.86M $ 19.86M $ 19.86M Ukupna količina: $ 394.55M $ 394.55M $ 394.55M Količina u optjecaju: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 58.20M $ 58.20M $ 58.20M Povijesni maksimum: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 Povijesni minimum: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Trenutna cijena: $ 0.0582 $ 0.0582 $ 0.0582 Saznajte više o cijeni HOPR Token (HOPR)

HOPR Token (HOPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HOPR Token (HOPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOPR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOPR tokena, istražite HOPR cijenu tokena uživo!

HOPR Token (HOPR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HOPR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HOPR povijest cijena odmah!

HOPR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOPR? Naša HOPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOPR predviđanje cijene tokena odmah!

